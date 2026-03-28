শ্রীপুরে বজ্রপাতে শ্রমিকের মৃত্যু
মাগুরার শ্রীপুরে পেঁয়াজ তোলার সময় বজ্রপাতে সুরুজ আলী (৩৫) নামে এক কৃষি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (২৮ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের মাঠে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
সুরুজ আলী পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলার খান মরিচ ইউনিয়নের জয়রামপুর গ্রামের গুলবার আলীর ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, সুরুজ আলী পাবনা থেকে কাজের সন্ধানে মাগুরার শ্রীপুরে এসেছিলেন। সকালে তিনি শ্রীপুরের সাচিলাপুর বাজার থেকে শ্রমজীবী হিসেবে দুর্গাপুর গ্রামের এক কৃষকের পেঁয়াজ তোলার কাজে যোগ দেন।
বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হলে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে দ্বারিয়াপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহীন মিয়া জানান, সুরুজ আলীর আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহতের মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ব্যাপারে একটি অপমৃত্যু মামলা প্রক্রিয়াধীন।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/আরএইচ/এমএস