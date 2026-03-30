কুষ্টিয়ায় আ’লীগ নেতাকে ডেকে নিয়ে গুলি

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: ০৯:১১ এএম, ৩০ মার্চ ২০২৬
কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ডেকে নিয়ে শফিকুল ইসলাম আজম (৫২) না‌মে এক আওয়ামী লীগ নেতা‌কে গু‌লি ক‌রে‌ছে দুর্বৃত্তরা। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

রোববার (২৯ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমলা ইউনিয়‌নের সদরপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে। শ‌ফিকুল ইসলাম একই ইউনিয়‌নের বিলআমলা গ্রামের মৃত আবুল মন্ডলের ছেলে। তি‌নি আমলা ইউনিয়ন আওয়ামী লী‌গের সা‌বেক সাধারণ সম্পাদক। ঘটনাস্থল থে‌কে তিন রাউন্ড তাজা গু‌লি, ম‌্যাগ‌জিন ও মোটরসাইকেল উদ্ধার ক‌রে‌ছে পু‌লিশ।

পু‌লিশ ও স্থানীয় সূ‌ত্রে জানা গে‌ছে, সন্ধ‌্যায় শ‌ফিকুল ইসলাম সদরপুর বাজা‌রে অব‌স্থিত তার ব‌্যবসা প্রতিষ্ঠা‌নে ছি‌লেন। এসময় ক‌য়েকজন তা‌কে প্রতিষ্ঠা‌ন থে‌কে বাইরে ডে‌কে নেন। এর কিছুক্ষণ প‌রই তাকে লক্ষ‌্য ক‌রে গু‌লি চা‌লি‌য়ে পা‌লি‌য়ে যায় দুর্বৃত্তরা। প‌রে স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তা‌কে উদ্ধার ক‌রে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

হাসপাতা‌লের আবা‌সিক চি‌কিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম বলেন, ‌ডান চো‌খ, বাম চোয়া‌ল ও উপর পে‌টে গু‌লি‌ করা হ‌য়ে‌ছে। ধারণা করা হ‌চ্ছে পে‌টে লাগা গু‌লি ভেত‌রের রক্তনালী‌কে ইনজুরড ক‌রে‌ছে। যার কার‌ণে প্রচুর রক্তক্ষরণ হ‌চ্ছে। অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে ঢাকায় রেফা‌র্ড করা হ‌য়ে‌ছে।

জান‌তে চাইলে সহকারী পু‌লিশ সুপার (মিরপুর সা‌র্কেল) মুহাম্মদ মাহমুদুল হক মজুমদার ব‌লেন, ঘটনার তদন্ত চল‌ছে। ঘটনাস্থল থে‌কে তিন‌ রাউন্ড তাজা গু‌লি ও ম‌্যাগ‌জিন উদ্ধার করা হ‌য়ে‌ছে।

আল-মামুন সাগর/এফএ/এমএস

