সুন্দরবনে জেলেদের লক্ষ্য করে বনদস্যুদের গুলিবর্ষণ, আহত ১

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ০৪:৫১ পিএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
সুন্দরবনে জেলেদের লক্ষ্য করে বনদস্যুদের গুলিবর্ষণ, আহত ১

সুন্দরবনের সাতক্ষীরা রেঞ্জে কাঁকড়া শিকারে গিয়ে বনদস্যুদের গুলিতে আতিয়ার রহমান (৬৫) নামে এক জেলে আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে পশ্চিম সুন্দরবনের এলাকার কলাগাছিয়া মুল্লি খালের ভারানির মুখে এ ঘটনা ঘটে।

আহত আতিয়ার রহমান সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার বুড়িগোয়ালিনী ইউনিয়নের মৃত মান্দার গাজীর ছেলে।

স্থানীয় জেলেরা জানান, সকালে কাঁকড়া ধরার জন্য সুন্দরবনে যান আতিয়ার রহমানসহ কয়েকজন জেলে। এ সময় হঠাৎ বনদস্যুদের একটি দল সেখানে উপস্থিত হয়ে জেলেদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে আতিয়ার রহমান গুলিবিদ্ধ হন। পরে সঙ্গীরা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসেন।

ঘটনার পর জেলেদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে সুন্দরবনে জীবিকার জন্য যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা। বনদস্যুদের দমনে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জেলেরা।

বন বিভাগের বুড়িগোয়ালিনী স্টেশন কর্মকর্তা ফজলুল হক জানান, বেলা ১২টার দিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আতিয়ার রহমান তাদের কার্যালয়ে আসেন। পরে তাকে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে বিষয়টি শ্যামনগর থানা পুলিশ ও কোস্টগার্ডকে জানানো হয়েছে।

শ্যামনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, বনদস্যু নির্মূলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর রয়েছে। দ্রুত যৌথ অভিযান চালানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সমন্বয় করা হচ্ছে। আহত জেলের খোঁজখবর নিতে হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

আহসানুর রহমান রাজীব/কেএইচকে/জেআইএম

