কালবৈশাখীতে ভেঙে পড়লো দোকান, চাপা পড়ে ঘুমন্ত বৃদ্ধের মৃত্যু

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৬:৫৯ পিএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
গাজীপুরের শ্রীপুরে কালবৈশাখী ঝড়ে ভেঙে পড়া দোকানের চালের নিচে চাপা পড়ে সিরাজুল ইসলাম (৭২) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (৬ এপ্রিল) রাত সাড়ে ১২টার দিকে হওয়া কালবৈশাখী ঝড়ে তিনি ঘরের চালের নিচে চাপা পড়েন। ওই রাতে তিনি ওই দোকানের ভেতর ঘুমিয়ে ছিলেন সিরাজুল।

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) সকালে বিষয়টি টের পেয়ে বৃদ্ধকে খোঁজাখুঁজি করার সময় মৃত অবস্থায় চালার নিচ থেকে উদ্ধার করা হয়।

নিহত সিরাজুল ইসলাম (৭২) টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর থানার কুনরা গ্রামে গাজী রহমানের ছেলে। তিনি তার ছেলে শাহিনকে নিয়ে শ্রীপুরের টেপিরবাড়ি গ্রামের ছাতিরবাজার এলাকায় বাঁশ দিয়ে সিলিং বানানোর কাজ করতেন।

নিহতের ছেলে শাহিন জানান, তিনি আট থেকে দশ বছর আগে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার টেপিরবাড়ি গ্রামের ছাতিরবাজার এলাকায় বাঁশ দিয়ে ঘরের সিলিং বানানোর কাজ করতেন। দেড় বছর আগে বাবা সিরাজুল ইসলামও তার সাথে এসে কাজে যোগ দেন। তিনি সিলিং তৈরির দোকানেই রাতযাপন করতেন। সোমবার দিবাগত রাতে কালবৈশাখী ঝড়ের সময় বাঁশের তৈরি ঘরের সিলিং ধ্বসে ঘুমিয়ে থাকা সিরাজুল ইসলাম চাপা পড়েন। স্থানীয়রা সকালে বিষয়টি তাকে জানালে তিনি ওই ঘরের চালের নিচ থেকে চাপা পড়া মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। পরে তাকে দাফনের জন্য টাঙ্গাইলের নাগরপুরে নিয়ে যান।

শ্রীপুর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) সঞ্জয় সাহা জানান, বিষয়টি কেউ থানায় জানায়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি জেনেছেন। কেউ থানায় অভিযোগ করলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/জেআইএম

