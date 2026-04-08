স্বামী-স্ত্রী মিলে করেন ইয়াবার ব্যবসা, অবশেষে গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নড়াইল
প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় হারুন মোল্যা (৪৩) ও তার স্ত্রী আদুরি বেগমকে (৩০) ইয়াবাসহ গ্রেফতার করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) রাতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতাররা লোহাগড়া উপজেলার লাহুড়িয়া ইউনিয়নের কচুবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরের দিকে গোপন সংবাদ পেয়ে নড়াইল জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের একটি দল উপজেলার লাহুড়িয়া ইউনিয়নের কচুবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানে ওই গ্রামের হারুন মোল্যার বাড়ি থেকে ইয়াবাসহ হারুন মোল্যা ও তার স্ত্রী আদুরী বেগমকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ২১০ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ১৩ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।

পরে তাদের লোহাগড়া থানায় হস্তান্তর করে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের সদস্যরা।

নড়াইল জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান জানান, গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে লোহাগড়া থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা করা হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের এ অভিযান চলমান থাকবে।

হাফিজুল নিলু/এমএন/এমএস

