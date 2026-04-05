  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ০৯:২৭ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
সীমান্তে ভারতীয় নাগরিকসহ ১০ বাংলাদেশি আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে জসিম উদ্দিন নামে এক ভারতীয় নাগরিকসহ ১০ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এসব নাগরিকদের আটক করে।

রোববার (৫ এপ্রিল) সন্ধ্যায় মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমানের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আটককৃতদের মধ্যে একজন জসিম উদ্দিন। তিনি ভারতের হুগলী জেলার পান্ডুয়া থানার বাটিকা গ্রামের নাসির উদ্দীনের ছেলে। তার কাছ থেকে আধারকার্ড, ভারতীয় পাসপোর্ট, ভারতীয় পরিচয়পত্র ও ভারতীয় রুপি উদ্ধার করেছে।

আটকদের মধ্যে অন্যরা হলেন- খুলনার তেলখাদা উপজেলার ধানখালী গ্রামের সবুর হাওলাদারের ছেলে রবিউল ইসলাম (২৮), ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার বাজরা গ্রামের মৃত খোকন ফকিরের ছেলে সগির ফকির (২৭), ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী গ্রামের চাঁন মিয়ার ছেলে রাসেল (৩৭), গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বড়খোলা গ্রামের সুশান্ত গোলদারের ছেলে সুমন গোলদার (২০), বাগেরহাটের মোড়লগঞ্জ উপজেলার খেজুরবাড়ী গ্রামের কিরস চন্দ্র মন্ডলের ছেলে অশোক কুমার মন্ডল (৫২), রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ থানার হাবিব মন্ডলপাড়া গ্রামের তোরাপের ছেলে শামীম (৪৬) ও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বড় শিমলা গ্রামের নিতাই চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে চিত্ত রঞ্জন বিশ্বাস (৩৯)।

এ ছাড়া আটক বাকি তিন বাংলাদেশি নাগরিকের মধ্যে ১ জন নারী ও ২ জন শিশু।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রোববার সকাল থেকে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ বাঘাডাঙ্গা, পলিয়ানপুর ও কুসুমপুর বিওপির বিজিবি সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় পৃথক অভিযান চালায়।

অভিযানকালে রোববার বিকেলে মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাঙ্গা গ্রামের হুদোপাড়া এলাকার একটি ভুট্টোক্ষেতে অভিযান চালিয়ে জসিম উদ্দিন নামে এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করে বিজিবি। এছাড়া পলিয়ানপুর বিওপির পৃথক অভিযানে ৪ জনকে আটক করে বিজিবি। এদের মধ্যে একজন পুরুষ, একজন নারী এবং দুইজন শিশু রয়েছে। তাদের বাড়ি খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ধানখালী গ্রামে।

অপরদিকে কুসুমপুর বিওপির বিজিবি সদস্যরা সীমান্তবর্তী পেপুলবাড়িয়া গ্রামের ধানক্ষেতে অভিযান চালিয়ে ৬ বাংলাদেশিকে আটক করে। আটককৃতরা ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, রাজবাড়ী এবং ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। পরে আটক ১১ জনকে বিজিবি মহেশপুর থানায় সোপর্দ করে।

মহেশপুর থানার বারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পাসপোর্ট অধ্যাদেশ আইনে মামলা দায়ের করার প্রস্তুতি চলছে। আটককৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলো বলে বিজিবির সূত্রে জানতে পেরেছি।

এম শাহাজান/এনএইচআর/জেআইএম

