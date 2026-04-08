জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ১১:১৫ এএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
মাদারীপুরে জব্দ ২৭ মণ জাটকা গেলো এতিমখানায়

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বিপুল পরিমাণ জাটকা জব্দ করে হয়েছে।

বুধবার (৮ এপ্রিল) সকালে জব্দ করা জাটকাগুলো কালকিনি উপজেলার ১৪টি এতিমখানায় বিতরণ করা হয়।

এর আগে মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দিনগত রাত ১২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কালকিনি উপজেলার কয়ারিয়া ইউনিয়নের মোল্লারহাট বাজার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে ২৭ মণ জাটকা জব্দ করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি।

কালকিনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএন) সাইফ উল আরেফিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, জাটকা সংরক্ষণে সরকার কঠোর অবস্থানে রয়েছে। জাটকা নিধন রোধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। অবৈধভাবে জাটকা আহরণ ও বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এমএন/এএসএম

