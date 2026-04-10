দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি, নিহতদের স্মরণে দোয়া

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি, নিহতদের স্মরণে দোয়া
রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে মর্মান্তিক বাসডুবির ঘটনায় নিহতদের স্মরণে দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১০ এপ্রিল) জুম্মার নামাজের পর দৌলতদিয়া ৩ নম্বর ফেরিঘাট এলাকায় গোয়ালন্দ কৃষকদলের সহসভাপতি ছালাম মোল্লা ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।
দোয়া মাহফিলে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।
দোয়া অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
জানাগেছে, ২৫ মার্চ বুধবার বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে ঢাকাগামী সৌহার্দ্য পরিবহনের একটি বাস দৌলতদিয়া ৩ নম্বর ফেরি ঘাট দিয়ে ফেরিতে উঠার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পরে ডুবে যায়। এ ঘটনায় নারী-শিশু ও গাড়ির চালকসহ ২৬ জনের মরহেদ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে এ ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পৃথক দুইটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।
