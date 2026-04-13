এনএসআই কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রতারণার দায়ে যুবক আটক

জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ১৩ এপ্রিল ২০২৬
ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) সিনিয়র ফিল্ড অফিসার পরিচয় দেওয়া করা হাফিজ উল্লাহ (২২) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার (১৩ এপ্রিল) কালীগঞ্জ শহরের একটি ফুয়েল স্টেশন থেকে তাকে আটক করে পুলিশ।

আটক হাফিজ কালীগঞ্জ পৌর শহরের ফয়লা কলেজপাড়া গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে। আটকের পরে জিজ্ঞাসাবাদে প্রতারণার বিষয়টি স্বীকার করলে শেষে মুচলেকা নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

‎পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে কালীগঞ্জ শহরের একটি ফুয়েল স্টেশনে গিয়ে লাইন ভেঙে তেল দাবি করেন হাফিজ উল্লাহ। এসময় জ্বালানি তোলার জন্য লাইনে দাঁড়ানো অন্য লোকজন ও শৃঙ্খলায় নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন ওই যুবক।

‎এক পর্যায়ে হাফিজ উল্লাহ নিজেকে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) সিনিয়র ফিল্ড অফিসার হিসেবে দেন। এমনকি নিজের নামে বানানো একটি ভুয়া আইডি কার্ড দেখান তিনি। এ সময় তার অসংলগ্ন কথাবার্তা ও আচরণে সন্দেহ হলে স্থানীয়রা তাকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয়। খবর পেয়ে এনএসআই গোয়েন্দা সংস্থার একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই যুবককে আটক করে।

‎একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা সূত্র জানিয়েছে, হাফিজ উল্লাহ কালীগঞ্জ পৌর শহরের বাসিন্দা। গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে সে প্রতিদিন বিভিন্ন পাম্প থেকে জ্বালানি তেল নিয়ে থাকে। সংগৃহীত তেল সে কালোবাজারে বা বেশি দামে বিক্রি করে কিনা, সেটি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তাকে মুচলেকায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

‎কালীগঞ্জ থানার ওসি জেল্লাল হোসেন বলেন, পুলিশ কাউকে আটক করেনি। এনএসআইয়ের একটি টিম হাফিজ উল্লাহ নামে একজনকে আটক করে থানা কম্পাউন্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। আটক ব্যক্তিকে মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে বলে জেনেছি।

‎এম শাহাজান/এমএন/এএসএম

