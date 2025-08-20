  2. অর্থনীতি

পোশাকশিল্পের উন্নয়নে বিজিএমইএ-ইন্টারটেকের মধ্যে অঙ্গীকার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১০:৩৪ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) এবং আন্তর্জাতিক মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ইন্টারটেক বাংলাদেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২০ আগস্ট) উত্তরা বিজিএমইএ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে অংশ নেন ইন্টারটেক দক্ষিণ এশিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর অজয় কাপুর এবং বিজিএমইএর সভাপতি (সিনিয়র সহসভাপতি) ইনামুল হক খান। বৈঠকের মূল আলোচনায় ছিল পোশাক শিল্পে টেকসই উন্নয়ন, সাপ্লাই চেইনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার।

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএ’র পরিচালক নাফিস-উদ-দৌলা, পরিচালক জোয়ারদার মোহাম্মদ হোসনে কমার আলম এবং শেখ সুচিতা জাহান স্নেহা, কো-অর্ডিনেটর, রেসপনসিবল বিজনেস হাব।

বৈঠকে ইইন্টারটেকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার রিজিওনাল চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার আশীষ গুপ্ত, কান্ট্রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর নেয়ামুল হাসান এবং হেড অফ সেলস, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সিআরএম আলিজা সুলতানা।

পোশাকশিল্পের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা তুলে ধরে বিজিএমইএর সভাপতি (সিনিয়র সহসভাপতি) ইনামুল হক খান বলেন, শিল্পকে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও টেকসই করতে ইন্টারটেকের অ্যাসিউরেন্স, টেস্টিং, ইন্সপেকশন ও সার্টিফিকেশন পরিষেবাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

তিনি বলেন, পোশাকখাতকে আরও টেকসই করতে, বিশেষ করে এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিজিএমইএ প্রযুক্তিগত ক্ষেত্র, যেমন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার এবং শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা কর্মীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়াতে ইন্টারটেকের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। এসব পরিষেবাগুলো মূলত বাংলাদেশের পোশাকশিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক ও বিশ্বস্ত করে তুলতে সাহায্য করবে।

তিনি পোশাকশিল্পে সামাজিক ও পরিবেশগত মানদণ্ডের জন্য একটি সমন্বিত মানদণ্ড প্রতিষ্ঠার প্রতি বিজিএমইএ’র দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন এবং এ ব্যাপারে ইন্টারটেকের সহযোগিতা কামনা করেন।

বৈঠকে উভয়পক্ষই পোশাকশিল্পের অগ্রগতি এবং মান উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। উভয়পক্ষই একমত হয়েছে যে, সাপ্লাই চেইনকে আরও স্বচ্ছ ও টেকসই করার জন্য ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও জ্ঞান বিনিময়সহ সম্মিলিত প্রচেষ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অজয় কাপুর বলেন, ‘বাংলাদেশের পোশাকশিল্প বিশ্ববাজারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা বিজিএমইএ’র সঙ্গে আমাদের অংশীদারত্ব আরও জোরদার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের লক্ষ্য হলো বিজিএমইএ’র সদস্যদের বিশ্বমানের পরিষেবা দিয়ে তাদের ব্যবসায়িক মান ও দক্ষতা বাড়ানো।’

