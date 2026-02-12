  2. রাজনীতি

ঢাকা-৮: হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ কেন্দ্রে আব্বাস ৪৭৫, পাটওয়ারী ৪৪৪

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট/ছবি: জাগো নিউজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের হাবিবুল্লাহ বাহার ইউনিভার্সিটি কলেজ কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে।

রাজধানীর শান্তিনগরের অবস্থিত এই কলেজ কেন্দ্রের ফলাফলে দেখা গেছে, বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মির্জা আব্বাস ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৪৭৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য সমর্থিত প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী শাপলা কলি প্রতীকে পেয়েছেন ৪৪৪ ভোট।

এ কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিলেন ২ হাজার ৪১৭ জন। তাদের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৯৬০ জন। এর মধ্যে ১৬টি ভোট বাতিল হয়েছে। ভোট পড়ার হার ৩৯.৭২ শতাংশ।

এখানে গণভোটে অংশ নিয়েছেন ৯৬০ জন। তাদের মধ্যে ৬৯৬ জন ‘হ্যাঁ’ ভোট ও ২৪৫ জন ‘না’ ভোট দিয়েছেন। এবং ১৯টি ভোট বাতিল হয়েছে।

এনএইচ/এমএমকে

