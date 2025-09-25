শেখ পরিবারসহ ১০ শিল্পগোষ্ঠীর ৫৭ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারসহ দেশের শীর্ষ ১০টি শিল্পগোষ্ঠীর দেশে-বিদেশে মোট ৫৭ হাজার ২৫৬ কোটি ৮৬ লাখ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ জব্দ করেছে সরকার।
আদালতের নির্দেশে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) যৌথ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
অবৈধ অর্থ উপার্জন, কর ফাঁকি ও বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে গঠিত যৌথ তদন্ত টিমের সমন্বয় করছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। আইনি সহায়তা দিচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়।
এসব শিল্পগ্রুপ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের ব্যক্তিগত আর্থিক কার্যক্রমও খতিয়ে দেখা হয়েছে।
দেশে জব্দ সম্পদ: দেশের ভেতরে জব্দ করা হয়েছে ৪৬ হাজার ৮০৫ কোটি ৩২ লাখ টাকার সম্পত্তি। এর মধ্যে—স্থাবর সম্পদ ৭ হাজার ৭৭৪ কোটি ৪৫ লাখ টাকার আর অস্থাবর সম্পদ রয়েছে ৩৯ হাজার ৩০ কোটি ৮৭ লাখ টাকার।
বিদেশে জব্দ সম্পদ: বিদেশে জব্দ হয়েছে মোট ১০ হাজার ৪৫১ কোটি ৮৬ লাখ টাকার সম্পদ। এর মধ্যে—স্থাবর সম্পদ ৬ হাজার ৯৭ কোটি ১১ লাখ টাকার এবং অস্থাবর সম্পদ ৪ হাজার ৩৫৪ কোটি ৪৩ লাখ টাকার।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, শেখ পরিবার ও শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠীগুলোর স্থাবর সম্পদ জব্দ হয়েছে ১৩ হাজার ৮৭১ কোটি ৫৬ লাখ টাকার আর অস্থাবর সম্পদ জব্দ হয়েছে ৪৩ হাজার ৩৮৫ কোটি ৩০ লাখ টাকার। যার মধ্য দিয়ে মোট জব্দ সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৭ হাজার ২৫৬ কোটি ৮৬ লাখ টাকা।
ইএআর/এমকেআর/এএসএম