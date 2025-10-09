শেয়ারপ্রতি ২ টাকা লভ্যাংশ দেবে অ্যাপেক্স স্পিনিং
বিনিয়োগকারীদের ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বস্ত্র খাতের কোম্পানি অ্যাপেক্স স্পিনিং লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ। ফলে কোম্পানিটির শেয়ারহোল্ডার শেয়ারপ্রতি ২ টাকা নগদ লভ্যাংশ পাবেন।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ডিএসই জানিয়েছে, আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরিচালনা পর্ষদ ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরের জন্য বিনিয়োগকারীদের ২০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এজন্য বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আহ্বান করা হয়েছে আগামী ২৯ নভেম্বর। ওই দিন শেয়ারহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে এ লভ্যাংশ পাস হবে।
লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য বিনিয়োগকারী নির্ধারণে রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০ অক্টোবর। অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর যেসব বিনিয়োগকারীর কাছে প্রতিষ্ঠানটির শেয়ার থাকবে তারাই লভ্যাংশ পাবেন।
কোম্পানিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত বছরে অ্যাপেক্স স্পিনিং লিমিটেডের শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) হয়েছে ৩ টাকা ৬০ পয়সা। আর শেয়ারপ্রতি প্রকৃত সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৮৩ টাকা ১১ পয়সা।
অ্যাপেক্স স্পিনিংয়ের মোট শেয়ার সংখ্যা ৮৪ লাখ। এই শেয়ারের ৫২ দশমকি ৭৬ শতাংশ রয়েছে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের হাতে। বাকি শেয়ারের মধ্যে ২৯ দশমকি ৩৪ শতাংশ রয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। আর প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ১৭ দশমকি ৬৫ শতাংশ এবং বিদেশিদের কাছে দশমকি ২৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে।
এমএএস/এমআরএম/এমএস