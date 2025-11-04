  2. অর্থনীতি

বৈদেশিক বাণিজ্যে সক্ষমতা বাড়াতে আসছে বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল আইন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৯ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
খাতভিত্তিক ব্যবসা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সমন্বিত করতে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল অধ্যাদেশ, ২০২৫’এর খসড়া প্রকাশ করে অংশীজনদের মতামত চেয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

ওই আইনের খসড়ায় বলা হয়, বাণিজ্য পদ্ধতি সহজীকরণ, পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধান প্রতিপালন করে বৈদেশিক বাণিজ্যে সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি অংশগ্রহণ অথবা যৌথভাবে দেশীয় উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা অ্যাসোসিয়েশনকে সহায়তা দেওয়া হবে।

এতে বলা হয়, ঢাকায় কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় থাকবে। কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে কাউন্সিল সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে। কাউন্সিলের একটি পরিচালনা বোর্ড থাকবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চেয়ারম্যান করে ১০ সদস্যের একটি পরিচালনা বোর্ড থাকবে। এ বোর্ডের সার্বিক নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তে কাউন্সিল পরিচালিত হবে।

দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিষয়ে খসড়ায় বলা হয়, সম্ভাবনাময় সেক্টরভিত্তিক কাউন্সিল গঠনে সহায়তা প্রদান এবং গঠিত কাউন্সিলগুলোর সমন্বয় করবে বাংলাদেশ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। খাতভিত্তিক গবেষণা, উদ্ভাবন, সেমিনার বা কর্মশালা, দেশীয় মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন এবং বিদেশে বিভিন্ন মেলার অংশগ্রহণে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনকে সহায়তা করা হবে।

রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানসম্মত পণ্য উৎপাদনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্টিফিকেশন বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং সার্টিফিকেট অর্জনে সহযোগিতা করবে। সার্বিকভাবে কাউন্সিল উৎপাদক, রপ্তানিকারক ও বিদেশি ক্রেতাদের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র তৈরি করবে।

এ বিষয়ে বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন, বর্তমানে প্রায় আটটি পণ্য বা সেবাভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হয়। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) পরিচালনা পর্ষদ সভার সিদ্ধান্তে এ সহযোগিতা করা হচ্ছে। কিন্তু কোনো আইনি ভিত্তি না থাকায় অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রশ্ন তোলে। তাই এ উদ্যোগকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে আনার জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাহবুবুর রহমান আরও জানান, আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি দেশের ক্ষুদ্র শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে এ ধরনের কার্যক্রম বাড়ানো হবে।

