আবুল কালামের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিলো মিডল্যান্ড ব্যাংক

আবুল কালামের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিলো মিডল্যান্ড ব্যাংক
মেট্রোরেল পিলারের বিয়ারিং প্যাড দুর্ঘটনায় নিহত আবুল কালামের পরিবারকে ১৫ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি।
ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সিএসআর) অংশ হিসেবে ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং ফান্ড থেকে ৫ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। বাকি ১০ লাখ টাকা মিডল্যান্ড ব্যাংক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আবুল কালামের স্ত্রী আইরিন আকতার প্রিয়ার কাছে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তুলে দেন মিডল্যান্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মো. আহসান-উজ জামান।
আরও পড়ুন
ফার্মগেটে মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে পথচারীর মৃত্যু
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের প্রধান হিসাব কর্মকর্তা দিদারুল ইসলাম, ইসলামি ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান সৈয়দ সাকিবুজ্জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আবুল কালামের নাবালক সন্তান আবদুল্লাহ আবরার (৪) এবং পারিশা মারিয়াম সুরার (৩) নামে ব্যাংকের ইসলামি ব্যাংকিং উইন্ডো মিডল্যান্ড ব্যাংক সালামের আওতায় সাড়ে ৭ লাখ টাকা সমমূল্যের দুটি মাসিক মুনাফা জিম্মাদার আমানত হিসাব খোলা হয়, যার প্রাপ্ত মুনাফা থেকে প্রতি মাসে তারা তাদের পারিবারিক বিভিন্ন ব্যয় পরিচালনা করতে পারবেন।
গত ২৬ অক্টোবর ফার্মগেটে মেট্রোরেল খুলে পড়া বিয়ারিং প্যাডের আঘাতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান আবুল কালাম।
বিএ/জিকেএস