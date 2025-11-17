১০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের নিলাম মঙ্গলবার

১০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের নিলাম মঙ্গলবার
১০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর)। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এ নিলামের আয়োজন করা হয়েছে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের যোগাযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনে জানায়, নিলামে আড়াই হাজার কোটি টাকা অভিহিত মূল্যের (ফেস ভ্যালু) ১০ বছর মেয়াদি বন্ড ইস্যু করা হবে। বন্ডের কুপন বা মুনাফার হার নির্ধারিত হবে কাট-অফ ইল্ড অনুযায়ী এবং মুনাফা পরিশোধ করা হবে ষান্মাসিক ভিত্তিতে।
নিলামে শুধু সরকারি সিকিউরিটিজের প্রাইমারি ডিলার হিসেবে অনুমোদিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি বিড করতে পারবে। অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব বা ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের পক্ষে প্রাইমারি ডিলারের মাধ্যমে বিড দাখিল করতে পারবে।
অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ১০০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে কাঙ্ক্ষিত ইল্ড-হার ও ক্রয়ের পরিমাণ উল্লেখ করে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের এফএমআই ইলেকট্রনিক প্ল্যাটফর্মে বিড জমা দিতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুমতি নিয়ে পূর্বের সিল-কভার ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেও বিড জমা দেওয়া যাবে।
