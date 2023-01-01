নির্বাচনি ছুটি সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে সমন্বয়ের দাবি বিকেএমইএ

নির্বাচনি ছুটি সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে সমন্বয়ের দাবি বিকেএমইএ
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ঘোষিত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারির সাধারণ ছুটি পরবর্তীতে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সমন্বয়ের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও প্রজ্ঞাপন জারির অনুরোধ জানিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে সংগঠনটি।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে বলা হয়, ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন সাধারণ ছুটি এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি রয়েছে। এর আগে ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারিও সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় দীর্ঘ ছুটির মুখে পড়বে শিল্প খাত।
চিঠিতে বিকেএমইএ সভাপতি উল্লেখ করেন, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পে উৎপাদন ও শিপমেন্টের সময়সীমা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। নির্বাচনের স্বার্থে ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি সরকার ছুটি প্রদান করলেও শ্রম আইনের ১০৪ ধারা অনুযায়ী, ওই দুই দিনের কর্মঘণ্টা পরবর্তীতে সাপ্তাহিক ছুটির দিন বা অন্য কোনো সময়ে সমন্বয় করার সুযোগ থাকা প্রয়োজন।
সংগঠনটির দাবি, শিল্প-কারখানায় ছুটির বিষয়ে শ্রম আইনের ১০৩ ধারার বিধান হতে অব্যাহতি প্রদান করে ১০৪ ধারা অনুযায়ী ওই দুই দিনের ছুটি পরবর্তীতে সাপ্তাহিক ছুটির সঙ্গে সমন্বয় করা যেতে পারে। এতে নির্বাচনের জন্য শ্রমিকদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি শিল্পের উৎপাদন সচল রাখা সম্ভব হবে।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি সরকার ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের দিনের পাশাপাশি ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারিও সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে ১০ ফেব্রুয়ারির ছুটি বিশেষভাবে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছে।
ইএইচটি/কেএইচকে