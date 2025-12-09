কড়াইল বস্তির ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ সহায়তা দিলো মিডল্যান্ড ব্যাংক

কড়াইল বস্তির ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ সহায়তা দিলো মিডল্যান্ড ব্যাংক
কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদানের জন্য সাজেদা ফাউন্ডেশনকে ১০ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছে মিডল্যান্ড ব্যাংক পরিবার।
ব্যাংকটি তাদের করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের আওতায় ইসলামি ব্যাংকিং তহবিল থেকে ৫ লাখ টাকা এবং বাকি ৫ লাখ টাকা মিডল্যান্ড ব্যাংক পরিবারের সদস্যরা অনুদান দিয়েছেন।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে সাজিদা ফাউন্ডেশনের ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড পার্টনারশিপসের পরিচালক মুহাইমিন চৌধুরীর হাতে চেকটি হস্তান্তর করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আহসান-উজ জামান।
সমাজের সাধারণ মানুষের প্রতি সামাজিক অঙ্গীকার এবং অন্যান্য বিভিন্ন দাতব্য কর্মকাণ্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, মিডল্যান্ড ব্যাংক পরিবার কড়াইল বস্তির অগ্নিকাণ্ডে ত্রাণের জন্য সাজেদা ফাউন্ডেশনকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- সাজেদা ফাউন্ডেশনের অংশীদারত্ব ও তহবিল সংগ্রহের সমন্বয়কারী ফারহিন আহমেদ টুইংকেল; মিডল্যান্ড ব্যাংকের হেড অব রিটেইল ডিস্ট্রিবিউশন এবং চিফ ব্যাংকাস্যুরেন্স অফিসার (সিবিও) মো. রাশেদ আকতার; সিএফও দিদারুল ইসলাম; সিআরএম এবং সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিটের প্রধান মো. বজলুর রহমান খান।
বিএ