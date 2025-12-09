যুক্তরাজ্য থেকে আসবে এক কার্গো এলএনজি, ব্যয় ৪৩৬ কোটি টাকা

যুক্তরাজ্য থেকে আসবে এক কার্গো এলএনজি, ব্যয় ৪৩৬ কোটি টাকা
যুক্তরাজ্য থেকে এক কার্গো তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এতে ব্যয় হবে ৪৩৬ কোটি ৭ লাখ ৬৫ হাজার ৮৫২ টাকা। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি হাব’র একটি প্যাকেজের জন্য ১০৫ কোটি ২৭ লাখ ৯ হাজার ১৩০ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালাহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে দুটি পৃথক প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এলএনজি আমদানি ও ঢাকা বিদ্যালয়ের আইটি হাব’র জন্য অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০২৫ এর বিধি-১০৫(৩) (ক)-অনুসরণে আন্তর্জাতিক কোটেশন সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় স্পট মার্কেট থেকে ১ কার্গো (০৪-০৫ জানুয়ারি ২০২৬ সময়ের জন্য ১ম) এলএনজি কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
যুক্তরাজ্যের এম/এস টোটাল ইঞ্জিনিয়ারিং গ্যাস অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড থেকে এই এলএনজি কিনতে ব্যয় হবে ৪৩৬ কোটি ৭ লাখ ৬৫ হাজার ৮৫২ টাকা। প্রতি এমএমবিটিইউ এলএনজির দাম ধরা হয়েছে ১০ দশমিক ৩৭ মার্কিন ডলার।
এদিকে, বৈঠকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটি হাবের জন্য দুটি বেসমেন্ট এবং ১৩ তলা বিশিষ্ট সবুজ ও স্মার্ট ভবন নির্মাণ; যার মধ্যে রয়েছে স্যানিটারি, পানি সরবরাহ, ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল কাজ, কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি সংক্রান্ত পূর্ত কাজের জন্য ১০৫ কোটি ২৭ লাখ ৯ হাজার ১৩০ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এ কাজের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে ৮টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দরপ্রস্তাব জমা পড়ে। তার মধ্যে ৪টি প্রস্তাব কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হয়।
দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসির সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে দ্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স (টিসিইএল) এবং মল্লিক এন্টারপ্রাইজের নিক থেকে ১০৫ কোটি ২৭ লাখ ৯ হাজার ১৩০ টাকায় এ প্যাকেজের পূর্ত কাজ কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রস্তাবটি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে উপস্থান করা হলে তা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এমএএস/এমকেআর