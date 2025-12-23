আন্তর্জাতিকই থাকছে বাণিজ্য মেলা, পাল্টাচ্ছে না ধরন-নাম
ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার (ডিআইটিএফ) নাম বদল করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। মেলার আগের নাম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল ‘আন্তর্জাতিক’ শব্দটি। তবে শেষ পর্যন্ত মেলার স্টিয়ারিং কমিটি এ নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেনি। ফলে পহেলা জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া মেলার নাম হবে ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৬।
এর আগে, ১৮ আগস্ট রপ্তানি উন্নয়ন বোর্ডের (ইপিবি) কার্যালয়ে ১৪৮তম পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে ডিআইটিএফ এর নাম বদলে ঢাকা বাণিজ্য মেলা (ডিটিএফ) করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ওই সময় বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মেলার সঙ্গে ‘আন্তর্জাতিক’ নামটি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কারণ শুরু থেকে দেশি-বিদেশি ক্রেতা-বিক্রেতা নিয়ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা হলেও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অংশগ্রহণ ছিল খুব কম।
বিগত কয়েক বছর অনেক বিদেশি প্রতিষ্ঠান দূতাবাস বা সরকারি প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে অংশগ্রহণ না করে স্থানীয় এজেন্ট বা ব্যক্তির মাধ্যমে অংশ নিচ্ছে। ফলে পণ্য ও সেবার মান নিয়ে সংশয় তৈরি হতো সাধারণ মানুষের মধ্যে। অনেক সময় মানহীন বা স্থানীয়ভাবে বিদেশি ব্র্যান্ড নামেও উপস্থাপন করা হতো এ মেলায়। বিদেশি ব্র্যান্ড বা উৎপাদকেরা সরাসরি না থাকায় ক্রেতারা প্রতারিত হতো। যে কারণে ওই প্রদর্শনীতে আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে মেলা থেকে আন্তর্জাতিক নাম বাদ দেওয়া হয় ওই সময়।
ওই সময় ইপিবির পরিচালনা পর্ষদের পর্যবেক্ষণে এসেছিল যে, এ প্রদর্শনীর নাম আন্তর্জাতিক হলেও এটা প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক মেলা নয়। তাই মেলার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়।
তবে নাম পরিবর্তনের এ সিদ্ধান্ত সর্বশেষ বাণিজ্য মেলা স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকে বাতিল হয়েছে। এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাণিজ্য মেলা স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, মেলায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা রয়েছে। ফলে মেলা থেকে আন্তর্জাতিক বিষয়টি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে। এখন আগের মতো মেলা হবে। বিদেশিরাও এ মেলায় অংশ নেবে।
এদিকে, মূল বাণিজ্য মেলা থেকে বিদেশিদের অংশগ্রহণ বাদ যাওয়ার পরে চলতি মাসে (১ থেকে ৩ ডিসেম্বর) ঢাকায় প্রথম সরকারি উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘গ্লোবাল সোর্সিং এক্সপো-২০২৫ ঢাকা’। পূর্বাচলে অবস্থিত বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারেই ওই প্রদর্শনী হয়। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এ মেলায় শুধু বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে করা হয়েছিল। তিন দিনব্যাপী ওই প্রদর্শনীরও আয়োজন করেছিল রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
দেশে ১৯৯৫ সাল থেকে ডিআইটিএফ আয়োজিত হচ্ছে। দীর্ঘদিন আগারগাঁওয়ে এই মেলা আয়োজন করা হলেও এখন সেটি পূর্বাচলে যৌথভাবে আয়োজন করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)।
অন্যদিকে, জানা গেছে, আগস্টে মেলার নাম পরিবর্তনের ব্যাপারে বৈঠকে অনেক সদস্য বিরোধিতা করেছিলেন। তবে ইপিবির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং ইপিবির সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. আনোয়ার হোসেন সিদ্ধান্তটি নেওয়ার ব্যাপারে অনড় ছিলেন।
এখন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছে, মূলত বাণিজ্য উপদেষ্টাকে একরকম পাশ কাটিয়ে নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্তটি বাতিল করেছে বাণিজ্য মেলা স্টিয়ারিং কমিটি। এছাড়া বর্তমানে আনোয়ার হোসেন আর ইপিবিতে নেই। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব হয়েছেন।
নয়দিন পর ১ জানুয়ারি রাজধানীর পূর্বাচলে শুরু হচ্ছে ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)। এবার মেলার মূল আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ‘বাংলাদেশ স্কয়ার’ প্রাঙ্গণ, যেখানে দর্শনার্থীরা দেশের ইতিহাস জানার সুযোগ পাবেন। আগামী ১ জানুয়ারি মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
এখন পূর্বাচলের বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে (বিবিসিএফইসি) চলছে ব্যস্ত কর্মযজ্ঞ। এরইমধ্যে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে স্টল ও প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এবার মেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে ৩৫০টির বেশি স্টল ও প্যাভিলিয়ন থাকছে। ক্রেতা-দর্শনার্থীদের সুবিধায় থাকছে ই-টিকিটিং ব্যবস্থা। টিকিটের দাম গতবারের মতোই ৫০ টাকা রাখা হয়েছে। এছাড়া, শিশুদের বিনোদনের জন্য থাকছে দুটি শিশুপার্ক।
এনএইচ/এএমএ/জেআইএম