ভ্যাটের সব অনলাইন সেবা এখন ‘ই ভ্যাট সিস্টেমে’
ভ্যাট সংক্রান্ত সব অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম এখন থেকে ‘ই ভ্যাট সিস্টেমের’ মাধ্যমে হবে। আগে এই কার্যক্রমগুলো আইভাস সিস্টেম এর আওতায় পরিচালিত হলেও আইবাস প্লাস ও আইভাস নামের উচ্চারণগত মিলের কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছিল। এ জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে আইভাস সিস্টেমের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ‘ই ভ্যাট সিস্টেম’।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন শেখ এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, নাম পরিবর্তন হলেও আগের আইভাস সিস্টেমের সব কার্যক্রম এখন ই ভ্যাট সিস্টেমের নামে পরিচালিত হবে।
এনবিআর জানায়, অনলাইনভিত্তিক ই ভ্যাট সিস্টেমের মাধ্যমে ভ্যাট সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে— ভ্যাট নিবন্ধন কার্যক্রম, অনলাইনে মূসক রিটার্ন দাখিল, এ চালান ও ই- পেমেন্টের মাধ্যমে লেনদেন, রাজস্ব আদায়ের জন্য ভ্যাট সংক্রান্ত উপকরণ উৎপাদ সহগ মূসক-৪.৩ ফরমে দাখিল এবং পিকেআই সফটওয়্যার ভিত্তিক অ্যাপসের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ভ্যাট আদায় কার্যক্রম।
এনবিআর জানায়, অনলাইনভিত্তিক ভ্যাট ব্যবস্থাপনা আরও সহজ, কার্যকর ও ব্যবহারবান্ধব করতে ই ভ্যাট সিস্টেমের এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে এই সিস্টেমের মাধ্যমে ভ্যাট প্রশাসন আরও স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে।
