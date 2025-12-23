  2. অর্থনীতি

ভ্যাটের সব অনলাইন সেবা এখন ‘ই ভ্যাট সিস্টেমে’

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০২ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
ভ্যাট সংক্রান্ত সব অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রম এখন থেকে ‘ই ভ্যাট সিস্টেমের’ মাধ্যমে হবে। আগে এই কার্যক্রমগুলো আইভাস সিস্টেম এর আওতায় পরিচালিত হলেও আইবাস প্লাস ও আইভাস নামের উচ্চারণগত মিলের কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছিল। এ জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে আইভাস সিস্টেমের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ‘ই ভ্যাট সিস্টেম’।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন শেখ এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, নাম পরিবর্তন হলেও আগের আইভাস সিস্টেমের সব কার্যক্রম এখন ই ভ্যাট সিস্টেমের নামে পরিচালিত হবে।

এনবিআর জানায়, অনলাইনভিত্তিক ই ভ্যাট সিস্টেমের মাধ্যমে ভ্যাট সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে— ভ্যাট নিবন্ধন কার্যক্রম, অনলাইনে মূসক রিটার্ন দাখিল, এ চালান ও ই- পেমেন্টের মাধ্যমে লেনদেন, রাজস্ব আদায়ের জন্য ভ্যাট সংক্রান্ত উপকরণ উৎপাদ সহগ মূসক-৪.৩ ফরমে দাখিল এবং পিকেআই সফটওয়্যার ভিত্তিক অ্যাপসের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম ভ্যাট আদায় কার্যক্রম।

এনবিআর জানায়, অনলাইনভিত্তিক ভ্যাট ব্যবস্থাপনা আরও সহজ, কার্যকর ও ব্যবহারবান্ধব করতে ই ভ্যাট সিস্টেমের এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে এই সিস্টেমের মাধ্যমে ভ্যাট প্রশাসন আরও স্বচ্ছ ও প্রযুক্তিনির্ভর হবে।

