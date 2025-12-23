বিমা খাতের সম্পদ ৫৮ হাজার কোটি টাকা, বিনিয়োগ ৪০ হাজার কোটি

বিমা খাতের সম্পদ ৫৮ হাজার কোটি টাকা, বিনিয়োগ ৪০ হাজার কোটি
দেশে ব্যবসা করা বেসরকারি খাতের জীবন ও সাধারণ বিমা কোম্পানিগুলোর মোট সম্পদের পরিমাণ ৫৭ হাজার ৯২১ কোটি টাকা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৯ হাজার ৯০৬ কোটি টাকা।
যার মধ্যে জীবন বিমা কোম্পানিগুলোর সম্পদের পরিমাণ ৪৬ হাজার ৪ কোটি টাকা এবং সাধারণ বিমা কোম্পানিগুলোর সম্পদ ১১ হাজার ৯১৬ কোটি টাকা। আর জীবন বিমা কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ ৩৪ হাজার ২৯৩ কোটি টাকা এবং সাধারণ বিমা কোম্পানিগুলোর ৫ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা।
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিআইএ) ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এ তথ্য উপস্থান করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিআইএ থেকে গণমাধ্যমকে বিষয়টি জানানো হয়।
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম ভাইস-প্রেসিডেন্ট আদিবা রহমান, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যরা, বিমা কোম্পানিগুলোর চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং পরিচালক ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সভায় উপস্থিত ছিলেন।
বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা বিআইএ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, জীবন বিমা খাতে বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলির প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ২০২৩ সালে ১১ হাজার ৫১০ কোটি ৭০ লাখ টাকা ছিল, যা ২০২৪ সালে কমে হয়েছে ১১ হাজার ৩৮৯ কোটি ৭০ লাখ টাকা। ২০২৪ সাল শেষে জীবন বিমা কোম্পানিগুলোর লাইফ ফান্ড দাঁড়িয়েছে ৩৩ হাজার ২৩২ কোটি ২০ লাখ টাকা, যা ২০২৩ সালে ছিল ৩১ হাজার ৯১৮ কোটি ২০ লাখ টাকা।
জীবন বিমা কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ ২০২৩ সালে ছিল ৩৩ হাজার ৪৬১ কোটি ৩০ লাখ টাকা, যা ২০২৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৩৪ হাজার ২৯২ কোটি ৯০ লাখ টাকা। আর কোম্পানিগুলোর সম্পদ ২০২৪ সাল শেষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৬ হাজার ৪ কোটি ৩০ লাখ টাকা, যা ২০২৩ সালে ছিল ৪৪ হাজার ১৪১ কোটি ১০ লাখ টাকা।
অন্যদিকে, সাধারণ বিমা কোম্পানিগুলোর ২০২৩ সালে সম্পদের পরিমাণ ছিল ১১ হাজার ৬৪৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা, যা ২০২৪ সালে বেড়ে ১১ হাজার ৯১৬ কোটি ৭০ লাখ টাকা হয়েছে। আর ২০২৩ সালে বিনিয়োগ ছিল ৫ হাজার ৭৭২ কোটি টাকা, যা ২০২৪ সালে কমে ৫ হাজার ৬১৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।
এছাড়া সাধারণ বিমা খাতে প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ২০২৩ সালে ছিল ৪ হাজার ২৩৫ কোটি ১০ লাখ টাকা, যা ২০২৪ সালে বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৩৪৯ কোটি ৫০ লাখ টাকা।
