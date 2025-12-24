  2. অর্থনীতি

আবাসন মেলায় রেইনবো পেইন্টসের বিশেষ অফার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর আগারগাঁওয়ের চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হয়েছ চার দিনব্যাপী আবাসন মেলা। এই মেলা উপলক্ষে ক্রেতাদের জন্য বিশেষ ছাড় ঘোষণা করেছে রেইনবো পেইন্টস। মেলায় আগত দর্শনার্থীরা করপোরেট লেভেলের সর্বোচ্চ সুবিধা নিয়ে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্টে রং কিনতে পারবেন। পাশাপাশি দেশের যে কোনো প্রান্তে ফ্রি হোম ডেলিভারির সুবিধাও দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দুপুরে আবাসন মেলার ১২৫ নম্বর স্টলে দেখা যায়, বাহারি রঙে দুর্দান্ত অফার এনেছে রেইনবো পেইন্টস। আবাসন মেলা উপলক্ষে দিচ্ছে বিশেষ ছাড়।

মেলায় অংশগ্রহণ নিয়ে রেইনবো পেইন্টসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (করপোরেট) তৌহিদুল ইসলাম বলেন, মেলা উপলক্ষে আগত দর্শনার্থী ও ক্রেতাদের জন্য করপোরেট লেভেলের সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে। রেইনবো পেইন্টস সাধারণ রিটেইল মার্কেটের চেয়ে করপোরেট মার্কেটে যে ছাড় দিয়ে থাকে, মেলায় সেটিই প্রযোজ্য হবে। কোয়ান্টিটি ও কনজাম্পশনের ওপর ভিত্তি করে ক্রেতারা ১৫ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় পাবেন। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ রং কেনার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

ডিসকাউন্ট পাওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তৌহিদুল ইসলাম বলেন, মেলায় আগত আগ্রহী ক্রেতাদের কার্ড বা যোগাযোগের তথ্য নেওয়া হবে। পরবর্তীতে রেইনবো পেইন্টসের টিম সরাসরি ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুযায়ী কোটেশন দেবে এবং সে অনুযায়ী ডিসকাউন্ট প্রযোজ্য হবে।

ডেলিভারি সুবিধা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের যে কোনো প্রান্তে সম্পূর্ণ ফ্রি হোম ডেলিভারি দেওয়া হবে। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নির্ধারিত লোকেশনে বা গ্রাহকের পছন্দের স্টোরে রং পৌঁছে দেওয়া হবে। ডিসকাউন্টের পাশাপাশি অতিরিক্ত স্পেশাল সুবিধাও থাকবে।

রেইনবো পেইন্টসের পণ্যের বৈচিত্র্য তুলে ধরে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বমানের বিভিন্ন ধরনের রং উৎপাদন করছে। এর মধ্যে রয়েছে ডেকোরেটিভ পেইন্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পেইন্ট সল্যুশন, ফ্লোর কোটিং, উড কোটিং, কার পেইন্ট এবং স্প্রে পেইন্ট। কার পেইন্টের ক্ষেত্রে ইফাদ মোটরস, গ্রামীণ মোটরস, ডায়নামিক কারসসহ দেশের বেশ কয়েকটি স্বনামধন্য গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে রং সরবরাহ করছে রেইনবো পেইন্টস।

স্প্রে পেইন্ট সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি ব্যবহার করা খুবই সহজ। যে কেউ নিজেই স্প্রে করে বিভিন্ন জায়গায় এই রং ব্যবহার করতে পারবেন।

মেলা উপলক্ষে বিশেষ অফার সম্পর্কে তৌহিদুল ইসলাম বলেন, সাধারণ সময়ের তুলনায় মেলায় ছাড়ের পরিমাণ বেশি। মেলায় আগত প্রত্যেক ক্রেতাকে সর্বোচ্চ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছে রেইনবো পেইন্টস।

এবারের মেলায় মোট ২২০টি স্টল রয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করছে ৪টি ডায়মন্ড স্পন্সর, ৭টি গোল্ড স্পন্সর, ১০টি কো-স্পন্সর, ১৪টি নির্মাণসামগ্রী প্রতিষ্ঠান এবং ১২টি আর্থিক ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান। মেলার পর্দা নামবে আগামী ২৭ ডিসেম্বর।

মেলায় প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শনার্থীরা প্রবেশ করতে পারবেন। প্রবেশ টিকিটের মূল্য সিঙ্গেল এন্ট্রির জন্য ৫০ টাকা এবং মাল্টিপল এন্ট্রির জন্য ১০০ টাকা। টিকিট বিক্রির সম্পূর্ণ অর্থ রিহ্যাবের করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে। প্রতিদিন রাত ৯টায় র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

