এএমসিএল-প্রাণ এর ৩২ শতাংশ লভ্যাংশ অনুমোদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ৩২ শতাংশ হারে লভ্যাংশ অনুমোদন দিয়েছে এএমসিএল-প্রাণ

এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড (এএমসিএল-প্রাণ) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ৩২ শতাংশ হারে লভ্যাংশ অনুমোদন দিয়েছে।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ভার্চ্যুয়াল মাধ্যমে কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এ লভ্যাংশ অনুমোদন দেওয়া হয়।

সভায় কোম্পানির চেয়ারম্যান আহসান খান চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা, পরিচালক সাবিহা আমজাদ, পরিচালক উজমা চৌধুরী, স্বতন্ত্র পরিচালক রেজাউল হাসান ও জাকিয়া সুলতানা, পরিচালক (হিসাব) চৌধুরী আতিয়ুর রাসুল, পরিচালক (বিপণন) চৌধুরী কামরুজ্জামান, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইয়ামিন ও কোম্পানি সচিব (চলতি দায়িত্ব) মোহাম্মদ শরিফুল ইসলামসহ শেয়ারহোল্ডাররা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিনিয়োগকারীরা বিগত বছরগুলোতে কোম্পানির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কোম্পানির ব্যবসায় পরিচালনায় উন্নয়নের জন্য কতিপয় মূল্যবান পরামর্শ দেন।

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে ব্যবসার সার্বিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। কোম্পানির বিনিয়োগকারীদের অব্যাহত সমর্থনের আহ্বান জানিয়ে সভার চেয়ারম্যান সবার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

