হস্তশিল্পের বাজার ১৫ হাজার কোটি টাকার, কর্মীদের ৫৬ শতাংশই নারী
দেশে বর্তমানে হস্তশিল্পের বাজার প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার। এ আকার ক্রমেই বড় হচ্ছে। হস্তশিল্পে কাজ করছেন এক লাখ ৪৮ হাজার মানুষ, তাদের মধ্যে ৫৬ শতাংশই নারী। তৈরি পোশাকশিল্প নির্ভর দেশের অর্থনীতির জন্য হস্তশিল্প খাত সময়োপযোগী ও সম্ভাবনাময় বিকল্প হতে পারে।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিচালক আবু মোখলেছ আলমগীর হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বিশ্ববাজারে হস্তশিল্পের বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত এ শিল্পের বাজারমূল্য প্রায় ১ দশমিক ২ ট্রিলিয়ন ডলার, যা ২০৩২ সাল নাগাদ ২ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে।
‘বাংলাদেশি হস্তশিল্প পণ্য: রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বৈশ্বিক বাজারের চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধে তিনি এসব তথ্য তুলে ধরেন।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় অবস্থিত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এ সেমিনার হয়।
দেশের হস্তশিল্প খাতকে বৈশ্বিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর এন্ট্রেপ্রেনরশিপ ডেভেলপমেন্ট (সিইডি) এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে।
সেমিনারে দেশের হস্তশিল্প খাতের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় এবং বৈশ্বিক বাজারে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
পরে মূল প্রবন্ধের ওপর প্যানেল আলোচনা হয়। এতে সরকারি সংস্থা, শিল্পখাত ও অ্যাকাডেমিয়া সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা অংশ নেন। আলোচকরা হস্তশিল্প খাতের উৎপাদন, মান উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে মতামত দেন। নারী উদ্যোক্তা ও এসএমই খাতের ভূমিকার বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে।
আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, এসএমই ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজিম হাসান সাত্তার, বিসিকের প্রধান নকশাবিদ রাহাত উদ্দিন, বাংলাদেশ হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বাংলাক্রাফট) সভাপতি মো. বেলাল হোসেন, বাংলাদেশ পাটজাত পণ্য রপ্তানিকারক সমিতির (বিজেজিইএ) সভাপতি শাহেদুল ইসলাম হেলাল, ব্র্যাক বিজনেস স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক নুসরাত হাফিজ এবং সিইডির হেড আফসানা চৌধুরী।
সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আরশাদ মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, আমাদের হস্তশিল্প সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে আমরা এখনো এটিকে একটি শক্তিশালী ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে পারিনি। আশা করি এ ধরনের সেমিনার বাংলাদেশের হস্তশিল্প খাতকে আরও এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস-চেয়ারম্যান (প্রধান নির্বাহী) মোহাম্মদ হাসান আরিফ বলেন, সবসময় আমাদের অন্য দেশকে অনুসরণ করার একটি প্রবণতা আছে। এ প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের রয়েছে নিজস্ব ও অনন্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, সেটিই আমাদের তুলে ধরতে হবে।
