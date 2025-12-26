আবাসন মেলা
সহজ কিস্তি ও বিশেষ ছাড়ের আকর্ষণ আগ্রহ বাড়াচ্ছে ক্রেতাদের
দেশের আবাসন খাতের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী ‘রিহ্যাব ফেয়ার-২০২৫’-এর তৃতীয় দিন আজ শুক্রবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় সকাল থেকেই রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে মেলা প্রাঙ্গণে ক্রেতা ও দর্শনার্থীদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।
এদিন সকাল থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে ক্রেতা ও আগ্রহীরা মেলায় আসতে শুরু করেন। কেউ খুঁজছেন স্বপ্নের ফ্ল্যাট, কেউবা বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত প্লট। বিভিন্ন ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের স্টল ঘুরে ঘুরে প্রকল্পের অবস্থান, মূল্য, কিস্তির সুবিধা ও হস্তান্তরের সময়সূচি সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন দর্শনার্থীরা। অনেকেই সরাসরি বুকিং ও প্রাথমিক চুক্তির আগ্রহ দেখাচ্ছেন।
মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ছুটির দিনে দর্শনার্থীর সংখ্যা সাধারণ দিনের তুলনায় অনেক বেশি। এতে ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ও আলোচনা করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বিশেষ ছাড়, মেলা উপলক্ষে বিশেষ অফার ও সহজ কিস্তির সুবিধা ক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে।
আয়োজকদের ভাষ্য, নতুন ড্যাপ ও ঢাকা মহানগর ইমারত বিধিমালা-২০২৫ প্রকাশের পর আবাসন খাতে আবারও আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এরই প্রতিফলন হিসেবে রিহ্যাব ফেয়ার-২০২৫-এ দর্শনার্থীদের এমন ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে বলে তারা মনে করছেন।
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকছে। সন্ধ্যার পর প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হচ্ছে র্যাফেল ড্র, যেখানে দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় পুরস্কার।
আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) আয়োজনে ঢাকায় চার দিনব্যাপী আবাসন মেলা শুরু হয়েছে গত বুধবার। যা চলবে আগামীকাল শনিবার পর্যন্ত।
ইএআর/এমকেআর/জেআইএম