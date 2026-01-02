চট্টগ্রাম বন্দর
কনটেইনার-কার্গোসহ সার্বিক কার্যক্রমে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি অর্জন
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধিতে অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গেছে। গত এক বছরে কন্টেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিংসহ সার্বিক কার্যক্রমে রেকর্ড প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।
গত পঞ্জিকা বর্ষে কন্টেইনার ৩৪ লাখ ৯ হাজার ৫৯টি ও কার্গো ১৩ কোটি ৫১ লাখ ৮১২ মেট্রিক টন এবং ৪ হাজার ২৭৩ টি জাহাজ হ্যান্ডেলিং করা হয়। অন্য যে কোনো বছরের তুলনায় যা রেকর্ড ছাড়িয়েছে।
কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং এ প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ০৭ শতাংশ, কারগো হ্যান্ডলিং ১১ দশমিক ৪৩ শতাংশ এবং জাহাজ হ্যান্ডেলিং এর ক্ষেত্রে ১০ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান।
আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ৯২ শতাংশই চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কার্গোবাহি আমদানি রপ্তানিকৃত পণ্যের হিসেবে ৯৮ শতাংশ।
এমইউ/এমআইএইচএস