  2. অর্থনীতি

সঞ্চয়পত্রের মুনাফা এক যুগের মধ্যে সর্বনিম্ন, কখন কত ছিল?

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৩ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
সঞ্চয়পত্রের মুনাফা এক যুগের মধ্যে সর্বনিম্ন, কখন কত ছিল?
পাঁচটি সঞ্চয় কর্মসূচির মুনাফার হার কমিয়েছে সরকার/ফাইল ছবি

চলতি বছরের শুরুতেই জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত পাঁচটি সঞ্চয় কর্মসূচির মুনাফার হার কমিয়েছে সরকার। এর মাধ্যমে টানা দুই দফা সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমেছে। এতে বর্তমানে এক যুগের মধ্যে সঞ্চপত্রের মুনাফার হার সর্বনিম্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্কিমের ধরন ভেদে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ দশমিক ৪৪ শতাংশ থেকে ১০ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এই হার আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ২০১১ সালের পর সঞ্চয়পত্রের মুনাফার এত কম হার আর নির্ধারণ করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০০০ সালে পাঁচ বছর মেয়াদি সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার ছিল ১৪ দশমিক ৫০ শতাংশ। এটি দেশে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার সর্বোচ্চ হার। ২০০১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই হার কার্যকর ছিল। এরপর ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের মুনাফার সর্বোচ্চ হার নির্ধারিত হয় ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ।

২০০৪ সালে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার আরও কমানো হয়। ওই বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের সর্বোচ্চ মুনাফার হার ছিল ১১ শতাংশ। আর ২০০৪ সালের জুলাই থেকে ২০০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার আরও কমিয়ে ১০ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়।

তবে ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার বাড়িয়ে ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়। ২০১০ সালের জুন পর্যন্ত এই হার কার্যকর থাকে। প্রায় পাঁচ বছর পর ২০১০ সালের জুলাই থেকে আবার সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হারে পরিবর্তন আনা হয়। এ পর্যায়ে সর্বোচ্চ মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয় ১২ শতাংশ, যা ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

আরও পড়ুন
মেয়াদের আগে সঞ্চয়পত্র ভাঙলেও মিলবে বাড়তি মুনাফা
সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার আরও কমলো
সর্বোচ্চ ১০.৫৯ শতাংশ মুনাফা মিলবে পেনশনার সঞ্চয়পত্রে

এরপর ২০১১ সালের জুলাই থেকে ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের মুনাফার সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করা হয় ১০ দশমিক ৫০ শতাংশ। এখন পর্যন্ত মুনাফার সর্বোচ্চ হারের ক্ষেত্রে এটিই সব থেকে কম। ২০০৪ সালের জুলাই থেকে ২০০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়েও মুনাফার সর্বোচ্চ হার এমন ছিল।

সঞ্চয়পত্রের মুনাফার সর্বোচ্চ হার সব থেকে কম নির্ধারণের নয় মাসের মাথায় আবার পরিবর্তন করা হয়। ২০১২ মার্চ থেকে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করা হয় ১৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। এরপর ২০১৫ সালের মে মাস থেকে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করা হয় ১১ দশমিক ৫২ শতাংশ। ২০২১ সালের আগস্ট পর্যন্ত এই হার কার্যকর থাকে।

এরপর ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে সরকার সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হারকে বিনিয়োগের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল করে ‘স্ল্যাব’ বা স্তর প্রথা চালু করে। ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগে সর্বোচ্চ মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয় ১১ দশমিক ৫২ শতাংশ। তবে ১৫ লাখের বেশি থেকে ৩০ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে হার কমিয়ে ১০ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়। আর ৩০ লাখের ওপরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফার হার আরও কমিয়ে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়। ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই হার কার্যকর থাকে।

সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার নির্ধারণে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আসে ২০২৫ সাল থেকে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে বাজারভিত্তিক সুদের হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকার মুনাফার হার বৃদ্ধি করে। এটি সরকারি ট্রেজারি বন্ডের নিলাম সুদের হারের সঙ্গে সমন্বয় করে নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে প্রতি ছয় মাস অন্তর (১ জানুয়ারি ও ১ জুলাই) এই হার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। মুনাফার হার নির্ধারণে নিয়মে পরিবর্তন আনার পাশাপাশি বিনিয়োগের স্তর কমিয়ে দুটি নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে একটি ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং অন্যটি ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার বেশি বিনিয়োগ।

এরপর ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের মুনাফার সর্বোচ্চ হার ছিল ১২ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এরপর ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সঞ্চয়পত্রের মুনাফার সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করা হয় ১১ দশমিক ৯৩ শতাংশ। সর্বশেষ চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ দশমিক ৫৯ শতাংশ। আগামী জুন পর্যন্ত এই হার কার্যকর থাকবে।

বর্তমানে কোন সঞ্চয়পত্রে কত মুনাফা

সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরিবার সঞ্চয়পত্র, পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, পেনশনার সঞ্চয়পত্র এবং পোস্ট অফিস ফিক্সড ডিপোজিট—এই পাঁচটি স্কিমের মুনাফার হার কমানো হয়েছে। তবে ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক সাধারণ হিসাবের মুনাফার হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। স্কিমের ধরনভেদে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ দশমিক ৪৪ শতাংশ থেকে ১০ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র

সর্বশেষ নির্ধারিত হার অনুযায়ী পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রে প্রথম ধাপের (৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার কম বিনিয়োগ) বিনিয়োগকারীরা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৮ দশমিক ৭৬ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ৯ দশমিক ১৫ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ৯ দশমিক ৫৫ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ৯ দশমিক ৯৮ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১০ দশমিক ৪৪ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় ধাপের (৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার বেশি বিনিয়োগ) বিনিয়োগকারীরা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ৯ দশমিক ১২ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ৯ দশমিক ৫৩ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১০ দশমিক ৪১ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।

৩ মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র

প্রথম ধাপের বিনিয়োগকারীরা ৩ মাস অন্তর মুনাফা সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১০ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে ১০ দশমিক ৪৮ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন বিনিয়োগকারীরা। অপরদিকে দ্বিতীয় ধাপের বিনিয়োগকারীরা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে ১০ দশমিক ৪৩ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।

পেনশনার সঞ্চয়পত্র

প্রথম ধাপের বিনিয়োগকারীরা পেনশনার সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৮ দশমিক ৮৭ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ৯ দশমিক ২৬ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ১০ দশমিক ১২ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১০ দশমিক ৫৯ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় ধাপের বিনিয়োগকারীরা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ৯ দশমিক ১২ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ৯ দশমিক ৫৩ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১০ দশমিক ৪১ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।

পরিবার সঞ্চয়পত্র

প্রথম ধাপের বিনিয়োগকারীরা পরিবার সঞ্চয়পত্র মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ৯ দশমিক ২৩ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ৯ দশমিক ৬৪ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ১০ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১০ দশমিক ৫৪ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় ধাপের বিনিয়োগকারীরা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৮ দশমিক ৭৪ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ৯ দশমিক ১২ শতাংশ, তৃতীয় বছরে ৯ দশমিক ৫৩ শতাংশ, চতুর্থ বছরে ৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ এবং পঞ্চম বছরে ১০ দশমিক ৪১ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।

পোস্ট অফিস ফিক্সড ডিপোজিট

প্রথম ধাপের বিনিয়োগকারীরা পোস্ট অফিস ফিক্সড ডিপোজিটে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ১০ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে ১০ দশমিক ৪৮ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন। অপরদিকে দ্বিতীয় ধাপের বিনিয়োগকারীরা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে নগদায়নের ক্ষেত্রে প্রথম বছরে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ, দ্বিতীয় বছরে ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ এবং তৃতীয় বছরে ১০ দশমিক ৪৩ শতাংশ হারে মুনাফা পাবেন।

এমএএস/ইএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।