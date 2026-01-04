সোনার দাম ভরিতে বাড়লো ২২১৬ টাকা

সোনার দাম ভরিতে বাড়লো ২২১৬ টাকা
নতুন বছরে দেশের বাজারে সোনার দাম প্রথমবারের মতো বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম বেড়েছে ২ হাজার ২১৬ টাকা। যার ফলে ভরিপ্রতি এখন বিক্রি হবে ২ লাখ ২৪ হাজার ৯৪০ টাকায়।
স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার (পাকা সোনা) দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম বাড়ানো হয়েছে। এটি সোমবার (৫ জানুয়ারি) থেকে কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)।
রোববার (৪ জানুয়ারি) বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং বৈঠকে করে দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়। পরে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এখন প্রতি ভরি ২১ ক্যারেটের সোনার দাম ২ লাখ ১৪ হাজার ৭৩৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের সোনার দাম ১ লাখ ৮৪ হাজার ৫৮ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনার দাম ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩২৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
সদ্য সমাপ্ত ২০২৫ সালের শেষ সময়ে এসে দফায় দফায় সোনার দাম বাড়ে। এতে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম দাঁড়ায় ২ লাখ ২৯ হাজার ৪৩১ টাকা। এই রেকর্ড দাম নির্ধারণের পর ১ জানুয়ারি পর্যন্ত টানা তিন দফা সোনার দাম কমানো হয়েছিল। এখন তা ফের বাড়লো।
তবে রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এক ভরি ওজনের ২২ ক্যারেটের রুপার দাম ৫ হাজার ৫৪০ টাকা, ২১ ক্যারেটের দাম ৫ হাজার ৩০৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম ৪ হাজার ৫৪৯ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির দাম ৩ হাজার ৩৮৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
