খাদ্য খাতে অস্বস্তি, মূল্যস্ফীতির হার আরও বাড়লো

খাদ্য খাতে অস্বস্তি, মূল্যস্ফীতির হার আরও বাড়লো
খাদ্য খাতে বাড়তি দাম নিয়ে অস্বস্তি চলছে। এর জেরে বছরের শুরুতেই মূল্যস্ফীতি নিয়ে নিরাশার বার্তা পাওয়া গেছে।
খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত খাতে ফের বেড়েছে মূল্যস্ফীতির হার। গত ডিসেম্বর মাসে সাধারণ খাতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছে ৮ দশমিক ৪৯ শতাংশ। আগের মাসে যা ছিল ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এ তথ্য প্রকাশ করেছে।
বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী, শীতের ভরা মৌসুমে সবজিসহ সব খাদ্যপণ্যের দাম বাড়তি। বিশেষ করে আলু, চাল, ডাল, তেল, লবণ, মাছ, মাংস, সবজি ও মসলার দাম চড়া। খাদ্যবহির্ভূত খাতেও বেড়েছে মূল্যস্ফীতি।
মূলত খাদ্য, বাড়ি ভাড়া, পোশাক ও তামাকের কারণেই মূল্যস্ফীতিতে উদ্বেগ বাড়ছে। কারণ এসব খাতে হাতখরচ বাড়ছে দেশবাসীর।
এছাড়া, ডিসেম্বরে খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৭ দশমিক ৭১ শতাংশ হয়েছে। গত মাসে যা ছিল ৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ।
এমওএস/একিউএফ/এএসএম