আকিজ রিসোর্সের সাউথ এশিয়া ট্রাভেল অ্যান্ড হজ সার্ভিসের উদ্বোধন

আকিজ রিসোর্সের সাউথ এশিয়া ট্রাভেল অ্যান্ড হজ সার্ভিসের উদ্বোধন
ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য নির্ভরযোগ্য, স্বচ্ছ ও মানসম্মত হজ ও ওমরাহ সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আকিজ রিসোর্সের নতুন প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়া ট্রাভেল অ্যান্ড হজ সার্ভিস।
এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর নয়াপল্টনে অবস্থিত সাউথ এশিয়া ট্রাভেল অ্যান্ড হজ সার্ভিসের অফিসে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আকিজ রিসোর্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ জসিম উদ্দিন।
শেখ জসিম উদ্দিন বলেন, ‘হজ ও ওমরাহ আয়োজন একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও পবিত্র সেবা খাত। এই খাতে সেবার মান, স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হজ ও ওমরাহ সেবাখাতে দীর্ঘদিন ধরে মানসম্পন্ন ও স্বচ্ছ সেবার ঘাটতি লক্ষ্য করে আমরা এই খাতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আকিজ রিসোর্স যে আস্থা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে, সাউথ এশিয়া ট্রাভেল অ্যান্ড হজ সার্ভিসে তারই প্রতিফলন হবে। আমরা চাই, যারা হজ ও ওমরাহ করতে যাবেন, তারা একটি নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিরবচ্ছিন্ন সেবা পান।’
সাউথ এশিয়া ট্রাভেল অ্যান্ড হজ সার্ভিসের হেড অব বিজনেস আবু আম্মার আব্দুল্লা বলেন, এই প্রতিষ্ঠানটি হজ ও ওমরাহ সেবাখাতের বিদ্যমান ঘাটতিগুলো পূরণে বিশেষভাবে কাজ করবে। এর মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত মূল্য আদায় ও অস্বচ্ছ পেমেন্ট সিস্টেমের অবসান, ভুল তথ্য ও প্রতারণামূলক প্রচারণার প্রতিরোধ, আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বুকিং ও ট্র্যাকিং ব্যবস্থা, অভিজ্ঞ মুয়াল্লিম ও প্রশিক্ষিত গাইডের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা সহায়তা সেবা প্রদান করা।
আকিজ রিসোর্সের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সাউথ এশিয়া ট্রাভেল অ্যান্ড হজ সার্ভিস হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য গ্রুপ ও কাস্টমাইজড প্যাকেজ, ভিসা প্রসেসিং, এয়ার টিকেটিং, মক্কা ও মদিনায় হোটেল রিজার্ভেশন, স্থানীয় পরিবহন, মুয়াল্লিম ও গাইড সহায়তা, রিয়েল-টাইম গ্রাহক সাপোর্ট এবং হজযাত্রীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করবে।
অনুষ্ঠানে আকিজ রিসোর্সের চিফ বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অফিসার তৌফিক হাসান, চিফ পিপল অফিসার মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন ও ডেপুটি সিওও সোহানুর রহমান সোহানসহ আকিজ রিসোর্স লিমিটেডের বিভিন্ন বিজনেস ইউনিটের ঊধ্বর্তন কর্মকতারা উপস্থিত ছিলেন।
