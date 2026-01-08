আমদানির আড়ালে অর্থপাচার, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে মামলা

আমদানির আড়ালে অর্থপাচার, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে মামলা
পণ্য আমদানির আড়ালে বিপুল পরিমাণ অর্থপাচারের অভিযোগে আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
আসামিরা হলেন- প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মো. আজিজুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আজিমুল ইসলাম, পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম ও স্বাধীন পরিচালক মো. আজহারুল ইসলাম।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
অনুসন্ধানের তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন, আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ ঘোষণাকৃত পণ্যের তুলনায় কম বা ভিন্ন পণ্য আমদানি করে প্রায় ২৮ কোটি ৪০ লাখ ৮৮ হাজার ৮১৪ মার্কিন ডলার বিদেশে পাচার করেছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা নীতিমালা লঙ্ঘন করে বিদেশে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজের নিবন্ধিত কার্যালয় ও কারখানা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, আমদানি-সংক্রান্ত কাগজপত্র, এলসি নথি, ব্যাংক হিসাব বিবরণী ও অন্যান্য আর্থিক তথ্য পর্যালোচনা করে অনিয়মের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
জসীম উদ্দিন বলেন, আমদানি পণ্যের মূল্য ও পরিমাণে গরমিল দেখিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার ও অর্থপাচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে। তাই আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট পরিচালক ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগর পুলিশের গুলশান থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা করা হয়।
