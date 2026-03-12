  2. অর্থনীতি

ব্যুফে ইফতারে বিকাশ পেমেন্টে ‘বাই ওয়ান গেট থ্রি’

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ১২ মার্চ ২০২৬
এই রমজানে ইফতার আয়োজনে এবং ঈদের ছুটিতে বিকাশ পেমেন্টে দেশজুড়ে বিভিন্ন প্রিমিয়াম হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ক্যাফে, সুইটস এবং বেকারিতে খাওয়া-দাওয়ায় রয়েছে আকর্ষণীয় সব অফার।

ব্যুফে ইফতারে অফার:
আগামী ২০ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত দেশের বেশ কিছু প্রিমিয়াম হোটেলে বিভিন্ন ইফতার প্যাকেজে বিকাশ পেমেন্টে রয়েছে ‘বাই ওয়ান গেট থ্রি/টু/ওয়ান’ অফার।

বাই ওয়ান গেট থ্রি - সিক্স সিজনস হোটেল।
বাই ওয়ান গেট টু-হোটেল বেঙ্গল ব্লুরেরি, হোটেল লেকশোর, এবং দ্য মিডোরি।
বাই ওয়ান গেট ওয়ান - ফারস হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টস, এশিয়া হোটেল এন্ড রিসোর্ট, বেঙ্গল ইন, স্কাই সিটি হোটেল, হোটেল জাবের প্যারাডাইজ, প্লাটিনাম গ্র্যান্ড, ম্যাপল লিফ হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট, ইউনিক রিজেন্সি, অ্যাসকট ঢাকা এবং হোটেল সারিনা।

রেস্টুরেন্ট:
ইফতার আয়োজনে কিংবা ঈদ আড্ডায় দেশজুড়ে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে কুপন কোড ‘D4’ যোগ করে বিকাশ পেমেন্টে পাওয়া যাবে ৭৫০ টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। ন্যূনতম ৫০০ টাকা পেমেন্টে ১০ শতাংশ হারে দিনে একবার ১৫০ টাকা পর্যন্ত এবং অফার চলাকালীন পাঁচবারে মোট ৭৫০ টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট উপভোগ করা যাচ্ছে।

‘D4’ কুপন কোড ব্যবহার করা যাচ্ছে আলফ্রেডো, বার্গার কিং, সিক্রেট রেসিপি, ক্যাফে রিও, ক্যাপ্টেনস ওয়ার্ল্ড, শেফ’স টেবল, ক্রিস্প, গ্রিনস অ্যান্ড সিডস, ইনডালজ্, খাও সান, গিনজা, পিৎজা টাইমস, পিৎজারিয়ান বিডি, দ্যা গ্রিন লাউঞ্জ, উৎসব সহ বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের প্রায় ২,৪০০ আউটলেটে।

ক্যাফে, সুইটস ও বেকারি শপ:
পাশাপাশি, ক্যাফে, সুইটস ও বেকারি শপে কুপন কোড ‘D7’ যোগ করে বিকাশ পেমেন্ট করে পাওয়া যাচ্ছে ৫০০ টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এই মার্চেন্টগুলোয় ন্যূনতম ৩০০ টাকা পেমেন্ট করার সময় কুপন কোড ‘D7’ যোগ করে ১০ শতাংশ হারে দিনে একবার ১০০ টাকা পর্যন্ত এবং অফার চলাকালীন পাঁচবারে মোট ৫০০ টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাওয়া যাচ্ছে। ক্যাম্পেইনটি চলবে ৩১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত।

অফারটি পাওয়া যাচ্ছে- আমাল ফুড, আজওয়া, অ্যাম্বার বেইক অ্যান্ড পেস্ট্রি, ব্রেড অ্যান্ড বিয়ন্ড, ক্লাউড কেক, কুপার’স, পিউরো বেকারি, কিউ বেকারি, সুমি’স হট কেক, টেস্টি ট্রিট, ওয়েল ফুড, বারকোড ক্যাফে, নর্থ এন্ড, ক্রিমসন কাপ, বনফুল, ভাগ্যকূল মিষ্টান্ন ভান্ডার, বস সুইটস, প্রিমিয়াম সুইটস, খাজানা মিঠাই, ফুলকলি, মিনা সুইটস, মিঠাই, রস সুইটস, বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভান্ডারসহ ২,৫০০-এর বেশি আউটলেটে।

বিকাশ পেমেন্টে ইফতার অর্ডারে অফারগুলো দেখে নেওয়া যাবে এই লিংকে-www.bkash.com

