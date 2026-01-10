  2. অর্থনীতি

সাশ্রয়ী মূল্যে ইলেকট্রিক স্কুটার নিয়ে বাণিজ্য মেলায় ‘রাইডো’

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:১০ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
সাশ্রয়ী মূল্যে ইলেকট্রিক স্কুটার নিয়ে বাণিজ্য মেলায় ‘রাইডো’
আকর্ষণীয় ডিজাইনের ৯টি মডেলের স্কুটার প্রদর্শন করছে ‘রাইডো’

প্রথমবারের মতো সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবেশবান্ধব স্কুটার নিয়ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় হাজির হয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ আরএফএলের ইলেকট্রিক স্কুটার ব্র্যান্ড ‘রাইডো’। মেলার মূল ভবনে ২৩ নম্বর প্যাভিলিয়নে আকর্ষণীয় ডিজাইনের ৯টি মডেলের স্কুটার প্রদর্শন করছে প্রতিষ্ঠানটি।

মেলায় রাইডোর স্টলের মূল আকর্ষণ মাত্র ৪৯ হাজার টাকার ইলেকট্রিক স্কুটার। রাইডো লিফ মডেলের স্কুটারটির বাজার মূল্য ৫৫ হাজার টাকা হলেও মেলা উপলক্ষে ৬ হাজার টাকা মূল্যছাড় দেওয়া হচ্ছে। দেখতে আকর্ষণীয় ও কম দামের কারণে তরুণদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এই মডেলটি।

সাশ্রয়ী মূল্যে ইলেকট্রিক স্কুটার নিয়ে বাণিজ্য মেলায় ‘রাইডো’

রাইডোর হেড অব মার্কেটিং শরীফুল ইসলাম বলেন, আমরা ‘রাইডো ডিআইটিএফ ফেস্ট’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে বিভিন্ন মডেলের স্কুটার প্রদর্শন করছি যার মূল্য সর্বনিম্ন ৫৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। ভিন্ন ভিন্ন বাজেট ও প্রয়োজন অনুযায়ী এসব মডেল ক্রেতাদের মধ্যে দারুণ সাড়া জাগাচ্ছে। এছাড়াও মেলা উপলক্ষে আমরা সর্বোচ্চ ১৪ হাজার টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট, এক্সক্লুসিভ ফ্রি গিফট এবং সারপ্রাইজ কুপনের মাধ্যমে আকর্ষণীয় পুরস্কারের সুযোগ দিচ্ছি। মেলা উপলক্ষে নতুন এই ই-স্কুটারগুলোর প্রি-বুকিং কার্যক্রমও শুরু হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বিআরটিএ অনুমোদিত রাইডো স্কুটার সিরিজে রয়েছে আধুনিক ও আকর্ষণীয় ডিজাইন, শক্তিশালী মোটর, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি ব্যাকআপ এবং সর্বোচ্চ ১১ পয়সা প্রতি কিলোমিটার খরচে চলার সুবিধা। কম খরচ ও পরিবেশবান্ধব বৈশিষ্ট্যের কারণে এই স্কুটারগুলো নগর ও গ্রামীণ জীবনের জন্য একটি স্মার্ট ও টেকসই যাতায়াত সমাধান হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সাশ্রয়ী মূল্যে ইলেকট্রিক স্কুটার নিয়ে বাণিজ্য মেলায় ‘রাইডো’

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বলেন, পরিবেশবান্ধব সাশ্রয়ী বাহন হিসেবে ইলেকট্রিক স্কুটার বিশ্বজুড়ে দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বাংলাদেশে ইলেকট্রিক বাহনের বাজারও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রাইডো স্কুটার নিয়ে এসেছি। নগর ও গ্রামীণ জীবনের যাতায়াত আরও সহজ, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী করতে আরএফএলের রাইডো ই-স্কুটার এক অনন্য সমাধান।

