প্যাকেজিং পণ্য রপ্তানিতে বৈষম্য: নীতিগত সহায়তা ও প্রণোদনার দাবি

প্যাকেজিং পণ্য রপ্তানিতে বৈষম্য: নীতিগত সহায়তা ও প্রণোদনার দাবি
বিশ্ববাজারে প্রায় ৭০০ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজিং পণ্যের চাহিদা থাকলেও বাংলাদেশ এ খাতে মাত্র ৫ বিলিয়ন ডলারের বাজার ধরতে পেরেছে বলে জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্টরা। প্রয়োজনীয় নীতিগত সহায়তা ও রপ্তানি প্রণোদনার অভাবে এই সম্ভাবনাময় খাত কাঙ্ক্ষিতভাবে এগোতে পারছে না বলেও অভিযোগ তাদের।
রোববার (১১ জানুয়ারি) রাজধানীর হোটেল লা ভিঞ্চিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি মো. শাহরিয়ার। গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং এক্সপো (গ্যাপেক্সপো)-২০২৬ উপলক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এএসকে ও বিজিএপিএমইএ।
সংবাদ সম্মেলনে মো. শাহরিয়ার বলেন, বিশ্ববাজারে প্যাকেজিং পণ্যের বিশাল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আমরা সেই বাজারে যথাযথ অংশ নিতে পারছি না। মূল কারণ হলো সরাসরি রপ্তানিতে কোনো প্রণোদনা না থাকা এবং নীতিগত সহায়তার অভাব।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে সরাসরি প্যাকেজিং পণ্য রপ্তানি করলে কোনো রপ্তানি প্রণোদনা পাওয়া যায় না। অথচ চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো এই খাতে ৪ থেকে ১৭ শতাংশ পর্যন্ত রপ্তানি প্রণোদনা দিয়ে থাকে। আমাদের সেক্টর কখনোই কোনো সময় রপ্তানি প্রণোদনার আওতায় আসেনি, যা বড় একটি প্রতিবন্ধকতা।
নীতিগত বাধার কথা তুলে ধরে বিজিএপিএমইএ সভাপতি আরও বলেন, ৩০০ জিএসএমের নিচের কাগজ আমদানিতে উচ্চ শুল্ক ও কর দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে ৫৮ থেকে ৮৩ শতাংশ পর্যন্ত কর আরোপ করা হয়, যা আমাদের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয়। এটি এনবিআর-সংক্রান্ত একটি বড় নীতিগত সমস্যা।
তিনি দাবি করেন, গার্মেন্টস খাতের জন্য যেসব নীতিগত ও ব্যাংকিং সুবিধা রয়েছে, গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ ও প্যাকেজিং খাত সেগুলো থেকে বঞ্চিত। একইভাবে ব্যাংক ফাইন্যান্সিং, কাস্টমস সুবিধা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগুলো বাস্তবে আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। ফলে আমরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছি।
মো. শাহরিয়ার আরও বলেন, আমরা ১০০ শতাংশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ ও প্যাকেজিং পণ্য দেশেই উৎপাদন করতে সক্ষম। কেউ যদি দাবি করে কোনো পণ্য বাংলাদেশে তৈরি হয় না, তাহলে আমরা সরাসরি ফ্যাক্টরিতে নিয়ে গিয়ে উৎপাদন দেখাতে প্রস্তুত।
তিনি জানান, আরএমজি খাতের জন্য এরইমধ্যে দেশে যে অবকাঠামো, দক্ষ জনবল ও কারখানা রয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করেই প্যাকেজিং পণ্যের সরাসরি রপ্তানি বাড়ানো সম্ভব। এতে নতুন করে বড় বিনিয়োগ বা জনবল সৃষ্টির প্রয়োজন হবে না।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এনবিআর ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে রপ্তানি প্রণোদনা, কাঁচামাল আমদানিতে কর ছাড় এবং নীতিগত সহায়তার বিষয়ে লিখিত প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে। সরকার এ খাতকে সম্ভাবনাময় হিসেবে চিহ্নিত করেছে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তারা।
অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিজিএপিএমইএ সভাপতি বলেন, গার্মেন্টস খাতের সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। বরং আমরা তাদেরই শক্তিশালী সাপোর্টিং ইন্ডাস্ট্রি। এই খাত এগোলে দেশের রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থান দুটোই বাড়বে।
ইএআর/এএমএ/জেআইএম