বাণিজ্য উপদেষ্টা
খসড়া প্রস্তুত, আমদানি নীতি আদেশে বড় পরিবর্তন আসছে
বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশে (২০২১-২৪) বড় পরিবর্তন এনে নতুন আমদানি নীতি আদেশের (আইপিও) খসড়া তৈরি করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এতে বাণিজ্য সহজীকরণ ও উদারীকরণে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
রোববার (১১ জানুয়ারি) সচিবালয়ে আমদানি নীতি আদেশ সংক্রান্ত এক বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান।
বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, আমরা আমদানি আইপিও অর্ডারে বড় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি। সেগুলো কেবিনেটের মাধ্যমে চূড়ান্ত হলে বিস্তারিত জানানো হবে। তবে আমদানি নীতি আদেশ উদারীকরণ ও সহজীকরণের চেষ্টা করছি।
তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্য স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আজ মিটিং করেছি। খুব দ্রুতই আমরা সেটি কেবিনেটে উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। আগামী কেবিনেটে না হলে পরবর্তী কেবিনেটে এটি উঠবে।
এসময় বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, বাণিজ্যনীতির পাতায় পাতায় পরিবর্তন হচ্ছে। আপনারা জানেন, আমরা বাণিজ্য সহজ করতে চাচ্ছি। আমরা আন্তর্জাতিকভাবেও ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যাগ্রিমেন্টে সই করেছি। সে হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় পরিবর্তন এনে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সহজ করা হচ্ছে।
এনএইচ/এমকেআর/এমএস