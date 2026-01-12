ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন ৩৩ লাখ ৮৮ হাজার করদাতা
চলতি ২০২৫-২৬ কর বছরে আজ ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় ৪৫ লাখ ৫৩ হাজার করদাতা ই-রিটার্ন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং ৩১ লাখ ৮৮ হাজার করদাতা ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন।
প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ই-রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা না হলেও তারাও অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করছেন। এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা আল আমিন শেখ এসব তথ্য জানিয়েছেন।
তিমি বলেন, ই-রিটার্ন দাখিলে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এক বিশেষ আদেশের মাধ্যমে এ বছর ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রবীণ করদাতা, শারীরিকভাবে অসমর্থ বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন করদাতা, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতা, মৃত করদাতার পক্ষে আইনগত প্রতিনিধি কর্তৃক রিটার্ন দাখিল এবং বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশি নাগরিকরা ছাড়া সব ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করেছে।
গত বছরের ৪ আগস্ট অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ ২০২৫-২৬ কর বছরের জন্য www.etaxnbr.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।
এনবিআর জানায় বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতারা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক না হলেও পাসপোর্ট নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ই-মেইল এড্রেস ইত্যাদি তথ্য [email protected] ই-মেইলে প্রেরণপূর্বক আবেদন করলে আবেদনকারীর ই-মেইলে OTP এবং Registration Link পাঠানো হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি করদাতারারও ই-রিটার্ন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন ও সহজে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন।
এনবিআরের এ জনসংযোগ কর্মকর্তা আরও জানান, এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি তাদের ই-মেইল ঠিকানায় পাঠানো ওটিপিএর মাধ্যমে ই-রিটার্ন সিস্টেমে সফলভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন। এখন পর্যন্ত তিন হাজার ৩০০ জন প্রবাসী বাংলাদেশি করদাতা বিদেশে অবস্থান করে অনলাইনে আয়কর পরিশোধ করে সফলভাবে ২০২৫-২৬ কর বছরের জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন।
তিনি আরও জানান, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০ জন প্রবাসী করদাতা বিদেশে বসে ই-রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত সেবাগ্রহণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে ই-মেইলের মাধ্যমে সেবা নিচ্ছেন।
এসএম/এমকেআর/এএসএম