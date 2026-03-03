  2. অর্থনীতি

সোনার দাম ভরিতে বাড়লো ৩৩২৪ টাকা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৮ এএম, ০৩ মার্চ ২০২৬
সোনার দাম ভরিতে বাড়লো ৩৩২৪ টাকা
সোনার নতুন দাম মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে কার্যকর হয়েছে/ফাইল ছবি

দেশের বাজারে সোনার দাম আরও বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম তিন হাজার ৩২৪ টাকা বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে দুই লাখ ৭৭ হাজার ৪২৮ টাকায়।

স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পাকা সোনা) দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাম বাড়ানো হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সকাল ১০টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)।

আজ বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠক করে দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি নেয়। পরে কমিটির চেয়ারম্যান ডা. দেওয়ান আমিনুল ইসলাম শাহীনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

এর আগে, সোমবার (২ মার্চ) সকাল ১০টা থেকে ভালো মানের এক ভরি সোনার দাম বাড়ানো হয় পাঁচ হাজার ৪২৪ টাকা। ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে এখন আবার দাম বাড়ানো হলো।

এখন ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় তিন হাজার ৯১ টাকা বাড়িয়ে দুই লাখ ৬৪ হাজার ৭৭৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় দুই হাজার ৬৮৩ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম দুই লাখ ২৬ হাজার ৯৮১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় দুই হাজার ২১৬ টাকা বাড়িয়ে এক লাখ ৮৫ হাজার ৭৪৯ টাকা দাম নির্ধারণ করা হয়েছে।

সোমবার সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনায় পাঁচ হাজার ৪২৪ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয় দুই লাখ ৭৪ হাজার ১০৪ টাকা। ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় পাঁচ হাজার ২৪৯ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম ধরা হয় দুই লাখ ৬১ হাজার ৬৮২ টাকা।

এছাড়া, ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় চার হাজার ৪৯১ টাকা বাড়িয়ে দাম দুই লাখ ২৪ হাজার ২৯৯ টাকা ঠিক করা হয়। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় তিন হাজার ৬৭৪ টাকা বাড়িয়ে দাম ধরা হয় এক লাখ ৮৩ হাজার ৫৩৩ টাকা। মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত এই দামেই সোনা বিক্রি হয়েছে।

এখন সোনার দাম বাড়ানো হলেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে সাত হাজার ১৭৩ টাকা। এছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেটের রুপার দাম ছয় হাজার ৮৮২ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম পাঁচ হাজার ৮৯০ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির দাম চার হাজার ৪৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এমএএস/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।