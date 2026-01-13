মানি চেঞ্জারদের বার্ষিক সনদ নবায়ন ফি দ্বিগুণ, কার্যকর ১৫ জানুয়ারি

মানি চেঞ্জারদের বার্ষিক সনদ নবায়ন ফি দ্বিগুণ, কার্যকর ১৫ জানুয়ারি
দেশের খুচরা বাজারে ডলারসহ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের জন্য মানি চেঞ্জারদের বার্ষিক লাইসেন্স (সনদ) নবায়ন ফি বাড়ানো হয়েছে। এতদিন ৫ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হলেও নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা বেড়ে ১০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
আগামী ১৫ জানুয়ারি থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। সোমবার (১২ জানুয়ারি) এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
সার্কুলারে বলা হয়েছে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানি চেঞ্জারদের জন্য অফেরতযোগ্য নবায়ন ফি দ্বিগুণ করা হলেও লাইসেন্স নবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শর্ত ও বিধান অপরিবর্তিত থাকবে।
বিদেশে ভ্রমণকারী ও প্রবাসী আয় লেনদেনে মানি চেঞ্জাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন কাঠামোর আওতায় নিয়ন্ত্রিত।
ইএআর/এমএসএম