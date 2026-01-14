  2. অর্থনীতি

আমীর খসরু

পোশাক খাতের বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৮ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
জিটিবি ও গ্যাপেক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, তৈরি পোশাক খাতের বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশ শক্তিশালী অবস্থানেই রয়েছে। তবে প্রতিযোগিতামূলক এ বাজারে আমাদের সক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে।

তিনি বলেন, শুধু শ্রমশক্তির ওপর নির্ভরশীল না থেকে দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। এতে ব্যবসার পরিচালন ব্যয় কমিয়ে কার্যদক্ষতা যেমন বাড়বে, তেমনই নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) ‘জিটিবি ২০২৬’ (গার্মেন্ট টেকনোলজি বাংলাদেশ) ও গ্যাপেক্সপো ২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় চলছে তৈরি পোশাক প্রযুক্তির সবচেয়ে বড় এ প্রদর্শনী।

এর আয়োজন করেছে এএসকে ট্রেডশো অ্যান্ড এক্সিবিশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ)। চার দিনব্যাপী এ প্রদর্শনী চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বাজারে দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অবস্থান আরও টেকসই ও শক্তিশালী করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন, উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নীতিগত সহায়তার বিকল্প নেই। শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেন, বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ শিল্পায়িত রাষ্ট্র হওয়ার সক্ষমতা রাখে। আর সে লক্ষ্য অর্জনে ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি কমানো ও নীতিগত স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি। এজন্য প্রযুক্তিবান্ধব হতে হবে। যত বেশি প্রযুক্তিনির্ভর হবেন, তত বেশি ভোগান্তি কমবে।

বিজিএপিএমইএ সভাপতি মো. শাহরিয়ার বলেন, গার্মেন্টস মেশিনারিজ, অ্যাক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং পণ্য ও এ খাতের কাঁচামাল ইত্যাদি প্রচার, প্রসার, ক্রেতা অনুসন্ধানের মাধ্যমে দেশের পোশাকশিল্পকে এগিয়ে নিতে একত্রে কাজ করছে বিজিএপিএমইএ ও এএসকে। এ মেলা তারই প্রতিফলন।

