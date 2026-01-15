বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস হিলসে ছাড় পাবেন মিডল্যান্ড ব্যাংক গ্রাহকরা

বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস হিলসে ছাড় পাবেন মিডল্যান্ড ব্যাংক গ্রাহকরা
মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি ও বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলস নিজেদের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। এর অধীনে মিডল্যান্ড ব্যাংকের সব ডেবিট, ক্রেডিট ও প্রিপেইড কার্ডধারীরা বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলসের সেবায় বিশেষ ছাড় পাবেন।
গত ১৫ ডিসেম্বর এ সমঝোতা স্মারক সই হয়। বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলস কক্সবাজারের হিমছড়ি এলাকায় অবস্থিত গোল্ডস্যান্ডস গ্রুপের একটি আইকনিক ও প্রথম সারির আপস্কেল চার-তারকা হোটেল।
এমওইউ সই অনুষ্ঠানটি ঢাকার গুলশান-২ এ অবস্থিত মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির আইটি প্রধান ও সিটিও, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজমুল হুদা সরকার এবং বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলসের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. তাজউদ্দিন মাহমুদ।
এই অংশীদারত্বের আওতায় মিডল্যান্ড ব্যাংকের সব ডেবিট, ক্রেডিট ও প্রিপেইড কার্ডধারীরা রুম ট্যারিফের (রেক রেট) ওপর ৪০ শতাংশ ছাড়, ব্যাংকুয়েট হল সেবায় ১৫ শতাংশ ছাড় এবং আ-লা-কার্ট মেন্যুতে ১০ শতাংশ ছাড় উপভোগ করতে পারবেন।
অনুষ্ঠানে মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির হেড অব কার্ডস মো. আবেদ-উর-রহমান এবং বেস্ট ওয়েস্টার্ন প্লাস বে হিলসের হেড অব সেলস মো. আবু সেহেরি ফরহাদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
