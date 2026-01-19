  2. অর্থনীতি

আমদানিতে পরিশোধিত আয়কর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-রিটার্নে যুক্ত হবে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৬ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
করদাতার আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত আয়কর স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ই-রিটার্নে ক্রেডিট দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ই-রিটার্ন সিস্টেমের সঙ্গে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এর কার্যকর সংযোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তা চালু করা হয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল আমিন শেখ এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, রোববার (১৮ জানুয়ারি) থেকে এটি চালু করার ফলে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত আয়করের ক্রেডিট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে করদাতাদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান হলো। একই সঙ্গে আমদানিকারক বাবসায়ীদের ই-রিটার্ন দাখিল সহজতর হয়েছে।

এনবিআর জানায়, আমদানিকারক করদাতা তার ই-রিটার্নে ব্যবসার আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি এন্ট্রি প্রদানকালে সংশ্লিষ্ট আয়বছরে প্রতিটি বিল অব এন্ট্রির বিপরিতে তিনি যে পরিমান অগ্রিম আয়কর পরিশোধ করেছেন তার বিল অব এন্ট্রি ভিত্তিক সব তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাচ্ছেন। আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ওই আয়কর ই-রিটার্ন সিস্টেমে তার মোট প্রদেয় আয়কর থেকে বাদ দিয়ে রিটার্নের সঙ্গে পরিশোধযোগ্য অংক নিরূপিত হচ্ছে।

এনবিআর জানায়, ২০২৫ সালের ৪ আগস্ট অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক ২০২৫-২৬ কর বছরের জন্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল কার্যক্রম শুভ উদ্বোধনের পর থেকে আজ পর্যন্ত ৪৬ লাখের বেশি করদাতা ই-রিটার্ন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন করেছেন এবং প্রায় ৩৩ লাখ করদাতা এরইমধ্যে ই-রিটার্ন দাখিল করেছেন। লক্ষনীয় যে, যাদের জন্য ই-রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়নি তারাও অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করছেন। এ বছর প্রবাসী বাংলাদেশি করদাতারাও ই-রিটার্ন সিস্টেমে রেজিস্ট্রেশন করে অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিল করতে পারছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৪ হাজার প্রবাসী করাদাতা তাদের ২০২৫-২৬ কর বছরের আয়কর রিটার্ন ই-রিটার্ন সিস্টেমে অনলাইনে দাখিল করেছেন।

এনবিআর আরও জানায়, অনলাইনে ই-রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের কাগজপত্র বা দলিলাদি আপলোড করতে হয় না। ব্যক্তি করদাতারা যেন ঘরে বসেই আয়কর পরিশোধ করে সহজে রিটার্ন দাখিল করতে পারেন সে লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ই-রিটার্ন সিস্টেম ব্যবহার করে আগামী ৩১ জানুয়ারির মধ্যে অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের জন্য সব ব্যক্তি করদাতাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

