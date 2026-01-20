রমজান ও নির্বাচন সামনে রেখে এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিতের নির্দেশ
রমজান এবং জাতীয় নির্বাচনের আগে এলপিজির যেন কোনো ঘাটতি না থাকে সে লক্ষে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা দিয়েছেন বিদুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাউজুল কবির খান।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে রেলপথ মন্ত্রলায়ের সম্মেলন কক্ষে উপদেষ্টার সঙ্গেএলপিজি আপারেটরদের জরুরি বৈঠকে এই নির্দেশনা দেন তিনি।
বিদুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ আরিফ সাদেকে রসই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
উপদেষ্টা জানান, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে অপারেটররা এলপিজি আমদানির যে কমিটমেন্ট করেছেন তা যেন বাস্তবে প্রতিফলিত হয়। সে লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সরকারের পক্ষ থেকেও সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে বলে উপদেষ্টা তাদের আশ্বস্ত করেন।
অপারেটরদের পক্ষ থেকে জানানো হয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিরূপ পরিস্থিতির কারণে এলপিজি আমদানি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে অপারেটরদের মধ্যে কেউ অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি করছেন এ রকম কোনো অভিযোগ তারা অস্বীকার করেন। তারা উপদেষ্টাকে জানান, চলতি জানুয়ারি মাসে তাদের সম্ভাব্য ১৬৭৬০০ মেট্রিকটন এল পি জি আমদানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে এ সংকট অনেকটা কেটে যাবে।
সভায় জ্বালানি বিভাগের সচিব, বিইআরসি এর চেয়ারম্যানসহ নেতারা বক্তব্য রাখেন।
এনএস/এমআইএইচএস