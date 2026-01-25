সুতায় বন্ড সুবিধা প্রত্যাহারের ‘আত্মঘাতী’ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি

সুতায় বন্ড সুবিধা প্রত্যাহারের ‘আত্মঘাতী’ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি
সুতা আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতী আখ্যায়িত করে তা বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশন (বিজিবিএ)।
সংগঠনটি বলছে, এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পোশাক খাতকে আইসিইউতে (নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে) মৃত্যুশয্যায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর কারণে ক্রেতারা শঙ্কিত। তারা নিরাপত্তার কারণে এরই মধ্যে ২০২৬ সালের ক্রয়াদেশ অন্য দেশে সরিয়ে নিয়ে গেছেন।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর উত্তরায় বিজিবিএ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির সভাপতি মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন পাভেল এসব কথা বলেন। ১০ থেকে ৩০ কাউন্টের সুতা আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ‘সংকটের মুখে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প: অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই’ শীর্ষক এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে বিজিবিএ।
বন্ড সুবিধা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিজিবিএ সভাপতি বলেন, ‘এটি একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। সমস্যা সমাধান না করে সরকার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পোশাক শিল্পকে আইসিইউতে মৃত্যুশয্যায় নিয়ে গেছে। সরকারকে বলবো, সবার সঙ্গে বসে এ সমস্যা সমাধান করতে হবে।’
ক্রেতারা শঙ্কিত উল্লেখ করে মোফাজ্জল হোসেন পাভেল বলেন, ‘বড় বড় রিটেইলার শঙ্কিত নিরাপত্তার কারণে। দেশে মব হচ্ছে। নিরাপত্তা নেই। রিটেইলাররা ২০২৬ সালের ক্রয়াদেশগুলো অন্য দেশে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলে দিয়েছে। আজ নিরাপত্তা না দিতে পারলে ক্রেতা কেন বাংলাদেশে ক্রয়াদেশ দেবে? প্রতিযোগী দেশগুলো ঢালাওভাবে বাংলাদেশের খারাপ অবস্থা প্রচার করছে। ক্রেতারা বাংলাদেশে সফরে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দিয়েছে।’
জুলাইয়ের পর থেকেই রপ্তানি নিম্নমুখী উল্লেখ করে তিনি জানান, ডিসেম্বরে রপ্তানি কমেছে প্রায় ১৪ দশমিক ২৯ শতাংশ। সরকারের ৪৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘যেখানে স্বপ্ন ৫০ বিলিয়ন ডলার, সেখানে আমরা ২৫ বিলিয়ন ডলারের দিকে যাচ্ছি।’
সুতা আমদানিতে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রত্যাহারের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিজিবিএ সভাপতি বলেন, ‘এর ফলে সুতার দাম বাড়লে পোশাকের দাম বাড়বে, তখন আমরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যাবো।’
ব্যাংকিং খাত নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মোফাজ্জল হোসেন পাভেল। তিনি বলেন, ‘এলসি খুলতে এক মাস পর্যন্ত সময় লাগছে। ব্যাক টু ব্যাক এলসি খুলতে দেরি হলে অনটাইম শিপমেন্ট সম্ভব না।’
বিনিয়োগ নিয়ে ভয় তৈরি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি বলেন, ‘আমরা নিজেরাই যদি বিনিয়োগ করতে ভয় পাই, তাহলে বিদেশিরা আসবে কীভাবে?’ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'অংশীজনদের নিয়ে বসুন, সমস্যাগুলো শুনুন, আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বন্ধ করুন।’
ইএইচটি/একিউএফ