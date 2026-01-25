ঝিনাইদহ সফরে যাচ্ছেন জামায়াত আমির

ঝিনাইদহ সফরে যাচ্ছেন জামায়াত আমির
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রচারণায় অংশ নিতে সোমবার ঝিনাইদহ সফরে আসছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শহরের উজির আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে তিনি জনসভায় যোগ দেবেন।
জামায়াত আমিরের সফরকে সামনে রেখে রোববার থেকে ঝিনাইদহ উজির আলী স্কুল মাঠে মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। গতকাল শনিবার এ বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করতে সংবাদ সম্মেলনও করেছে জামায়াত।
এ ছাড়া জনসভাকে কেন্দ্র করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের মাঝেও ব্যাপক প্রস্তুতি ও উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।
জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল আওয়াল বলেন, নির্বাচনে দলীয় নেতাকর্মী ও আপামর জনগণের প্রতি দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখবেন আমিরে জামায়াত। ঝিনাইদহবাসী অধির আগ্রহে তার আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে।
এম শাহজাহান/আরএইচ/এমএস