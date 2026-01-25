  2. দেশজুড়ে

জামায়াত প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে নির্বাচন ছাড়লেন এলডিপি নেতা

প্রকাশিত: ০৫:১২ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ভোলা-২ আসনে জামায়াত প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ১০ দলীয় জোটের এলডিপির প্রার্থী মো. মোকফার উদ্দিন চৌধুরী।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে ভোলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন থেকে এমন ঘোষণা দেন বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) ভোলা জেলা সভাপতি মো. বশির আহমেদ।

এসময় তিনি বলেন, ‘এ আসনে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা ফজলুল করিম দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ঠা, সততা ও ত্যাগের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছেন। তার এ নিরলস প্রচেষ্টা ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতাকে সম্মান জানিয়ে জামায়াত সমর্থিত ১০ দলীয় জোটের ঐক্য অটুট রাখার জন্য এলডিপির প্রার্থী মো. মোকফার উদ্দিন চৌধুরী স্বেচ্ছায় নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।’

সংবাদ সম্মেলনে এলডিপির ভোলার সাংগঠনিক সম্পাদক মো. ওমর ফারুক, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মো. জাকীর হোসেনসহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ আসনে সাত প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা থাকলেও এলডিপির প্রার্থী নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ায় এখন ৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এরা হলেন, বিএনপির প্রার্থী মো. হাফিজ ইব্রাহীম, জামায়াতের মো. ফজলুল করিম, জাতীয় পার্টির প্রার্থী অ্যাডভোকেট মো. জাহাঙ্গীর আলম রিন্টু, স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. জাকির হোসেন খন্দকার, মহিবুল্লাহ খোকন এবং আমজনতা দলের প্রার্থী মো. আলাউদ্দিন।

