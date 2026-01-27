দেশের খাঁটি খামারিদের সম্মাননা দেবে ‘প্রাণ দুধ’
দুগ্ধশিল্পে বিশেষ অবদান রাখা খাঁটি খামারিদের সম্মাননা দিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় তরল দুধের ব্র্যান্ড ‘প্রাণ দুধ’।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানের পুলিশ প্লাজায় এমসিসিআই সম্মেলন কেন্দ্রে ‘প্রাণ দুধ-খাঁটি খামারি সম্মাননা ২০২৬’ ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশকে দুধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে এ প্রচেষ্টা শুরু করেছে প্রাণ দুধ। এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দেশের দুগ্ধশিল্পের বিকাশে নিবেদিত খাঁটি খামারিদের নিরলস পরিশ্রম ও অবদানের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এ আয়োজনের লক্ষ্য সফল খামারিদের সাফল্যের অনুপ্রেরণামূলক গল্প তুলে ধরে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে দুগ্ধশিল্পের টেকসই উন্নয়নে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করা।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পাবনা, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, মাগুড়া, কুড়িগ্রাম, নাটোরসহ দেশব্যাপী অবস্থিত প্রাণ ডেইরির ১২৪টি গ্রামীণ দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র (ভিএমসিসি) থেকে স্পট রেজিস্ট্রেশনের কাজ শুরু হবে। এখানে প্রাণ ডেইরির ১৬ হাজার তালিকাভুক্ত দুগ্ধ খামারি রেজিস্ট্রেশন ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করবেন।
দ্বিতীয় ধাপে রেজিস্ট্রেশনকৃত খামারিদের তথ্য যাচাই-বাছাই করে সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষ জুরিবোর্ড গঠন করা হবে। তারা ১০ জন ‘খাঁটি খামারি’ নির্বাচিত করবেন। চূড়ান্ত ধাপে জুরিবোর্ডের দেওয়া নম্বর ও ভোক্তাদের ভোটের মাধ্যমে সেরা তিন ‘খাঁটি খামারি’ নির্বাচিত হবেন। তাদের জন্য থাকবে সম্মাননা স্মারক ও লাখ টাকা সমমূল্যের পুরস্কার। বাকি সাতজনকেও দেওয়া হবে বিশেষ সম্মাননা।
অনুষ্ঠানে ‘প্রাণ দুধ খাঁটি খামারি সম্মাননা ২০২৬’ এর সম্মাননা স্মারক উন্মোচন করেন প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা।
তিনি বলেন, এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দুগ্ধশিল্পের বিকাশে বিশেষ অবদান রাখা খাঁটি খামারিদের সম্মানিত ও অনুপ্রাণিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। একই সঙ্গে তাদের অনুপ্রেরণামূলক গল্প তুলে ধরে অন্যদেরও যেন গাভি লালন-পালনে আগ্রহী করা যায়, সে প্রচেষ্টাই করা হচ্ছে। ভোক্তাদের হাতে নিরাপদ ও মানসম্মত দুধ পৌঁছে দেওয়ার যে অঙ্গীকার প্রাণ দুধের রয়েছে, সেটিও জনসাধারণের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরাই এই উদ্যোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।
ইলিয়াছ মৃধা আরও বলেন, প্রাণ বিশ্বাস করে বাংলাদেশের ভাগ্য পাল্টাতে হলে কৃষক-খামারিদের ভাগ্য পাল্টাতে হবে। আর দেশের দুগ্ধশিল্প উৎপাদন বাড়লে, আমদানিতে বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয় হবে, যা দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখবে। গ্রামাঞ্চলে তরুণ বেকার, বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থান হবে। অন্যদিকে দেশের পুষ্টির ঘাটতি পূরণ হবে। আসলে দুগ্ধশিল্পের উন্নয়ন, সার্বিক উন্নয়নের একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া।
প্রাণ ডেইরির চিফ অপারেটিং অফিসার মাকসুদুর রহমান বলেন, দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রাণ দুধ দেশের অগণিত খেটে খাওয়া খামারিদের পাশে আছে। তাদের ন্যায্যমূল্য, প্রশিক্ষণ, ভেটেরিনারি চিকিৎসাসহ আরও নানাবিধ সহায়তা দেওয়ার ফলে অধিকাংশ খামারির জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।
তিনি বলেন, ২০০৩ সালে প্রাণ ডেইরি দেশে কাজ শুরু করে। ৮০-৯০ এর দশকে দুধের প্রায় সিংহভাগ আমদানিনির্ভর হলেও এখন প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ দুধ দেশে উৎপাদন হচ্ছে। পুরো স্বয়ংসম্পূর্ণতা আর বেশি দূরে নয়।
মাকসুদুর রহমান বলেন, এ আয়োজন প্রকৃতপক্ষে খামারিদের শ্রদ্ধা জানানোর একটি প্রচেষ্টা। শুরুতে শুধু প্রাণের খামারিদের এ সম্মাননা দেওয়া হলেও পরে দেশের সব খামারিকে সম্মাননা দেওয়ার উদ্যোগ রয়েছে প্রাণের।
বগুড়া থেকে আসা মা-বাবা ডেইরি ফার্মের স্বত্বাধিকারী আবু সাঈদ এ সময় তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, খামারিদের উন্নয়নে প্রাণ দারুণ ভূমিকা রাখছে। আমাদের এলাকায় যখন প্রাণের কোনো কালেকশন সেন্টার ছিল না, তখন গ্রামের বাজারে ৩৬ টাকা দরে দুধ বিক্রি করতাম। এখন সর্বোচ্চ ৬৭ টাকা পর্যন্ত দাম পাচ্ছি, প্রতিদিন ৪২ লিটার দুধ প্রাণ মিল্ক কালেকশন সেন্টারে দেই। এতে আমার খামার লাভজনক ও জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে।
অনুষ্ঠানে প্রাণ গ্রুপের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং আলী হাসান, প্রাণ ডেইরির হেড অব মার্কেটিং সৈয়দ মুস্তায়িন কাদের এবং ব্র্যান্ড ম্যানেজার ফজলে এলাহি নাঈমসহ প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
