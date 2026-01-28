  2. অর্থনীতি

ইসলামী ব্যাংক পর্ষদের সঙ্গে শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির মতবিনিময়

প্রকাশিত: ০৮:২৫ এএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি-এর পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে নবগঠিত শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সদস্যদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম জুবায়দুর রহমান, এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ খুরশীদ ওয়াহাব, অডিট কমিটির চেয়ারম্যান আবদুস সালাম, এফসিএ, এফসিএস, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম মাসুদ রহমান, স্বতন্ত্র পরিচালক আবদুল জলিল এবং শরিয়াহ সুপারভাইজরি কমিটির চেয়ারম্যান মুফতী শামছুদ্দীন জিয়া, সদস্য প্রফেসর ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ, প্রফেসর ড. শামছুল আলম, প্রফেসর ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক ও ড. নূরুল্লাহ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ওমর ফারুক খাঁন।

জেএইচ/এমএস

