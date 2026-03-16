ঝটপট বানিয়ে নিন বিফ শামি কাবাব

ঝটপট বানিয়ে নিন বিফ শামি কাবাব
ঝটপট বানাতে চান মজাদার এবং রসালো বিফ শামি কাবাব? আমাদের এই সহজ রেসিপিতে থাকবে সব স্বাদে ভরপুর কাবাব, যা তৈরি হবে কম সময়ে এবং খেতে হবে যে কোনো সময়। ঘরোয়া মশলার খোঁচা আর সঠিক রান্নার কৌশলে আপনি পেয়ে যাবেন সোনালি বাদামি, নরম ভেতরের সঙ্গে ক্রিস্পি বাইরের কাবাব, যা চায়ের আড্ডা বা রুটি-পরোটা দিয়ে খেতে সত্যিই দুর্দান্ত। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- কিমা মাংস ৫০০ গ্রাম
- চানা ডাল ১ কাপ
- আদা-রসুন বাটা
- মরিচ ৩-৪ টি
- ধনেপাতা
- ডিম ১টি
- তেল ভাজার জন্য
আরও পড়ুন:
- ঈদের দিন পাতে রাখুন মুরগির কোরমা
- যেভাবে রান্না করলে পোলাও হবে ঝরঝরে
- বিশেষ দিনে ভিন্ন আয়োজনে রাখুন চিংড়ি দুধে বিরিয়ানি
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই মাংস ও ডাল ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এবার অল্প পানি দিয়ে মাংস ও ডাল সেদ্ধ করে নিন। এরপর সেদ্ধ মাংস ও ডালের সঙ্গে সব মশলা দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে চপের আকৃতির ডো বানিয়ে নিন। সবশেষে ডুবো তেলে অল্প আঁচে ভেজে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো দারুণ স্বাদের বিফ শামি কাবাব।
