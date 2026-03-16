  2. লাইফস্টাইল

ঝটপট বানিয়ে নিন বিফ শামি কাবাব

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০১ পিএম, ১৬ মার্চ ২০২৬
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

ঝটপট বানাতে চান মজাদার এবং রসালো বিফ শামি কাবাব? আমাদের এই সহজ রেসিপিতে থাকবে সব স্বাদে ভরপুর কাবাব, যা তৈরি হবে কম সময়ে এবং খেতে হবে যে কোনো সময়। ঘরোয়া মশলার খোঁচা আর সঠিক রান্নার কৌশলে আপনি পেয়ে যাবেন সোনালি বাদামি, নরম ভেতরের সঙ্গে ক্রিস্পি বাইরের কাবাব, যা চায়ের আড্ডা বা রুটি-পরোটা দিয়ে খেতে সত্যিই দুর্দান্ত। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • কিমা মাংস ৫০০ গ্রাম
  • চানা ডাল ১ কাপ
  • আদা-রসুন বাটা
  • মরিচ ৩-৪ টি
  • ধনেপাতা
  • ডিম ১টি
  • তেল ভাজার জন্য

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই মাংস ও ডাল ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এবার অল্প পানি দিয়ে মাংস ও ডাল সেদ্ধ করে নিন। এরপর সেদ্ধ মাংস ও ডালের সঙ্গে সব মশলা দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে চপের আকৃতির ডো বানিয়ে নিন। সবশেষে ডুবো তেলে অল্প আঁচে ভেজে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো দারুণ স্বাদের বিফ শামি কাবাব।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

