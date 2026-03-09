  2. অর্থনীতি

কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে মেঘনা ব্যাংকের হুইলচেয়ার সেবার উদ্বোধন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৫ এএম, ০৯ মার্চ ২০২৬
কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে মেঘনা ব্যাংকের হুইলচেয়ার সেবার উদ্বোধন

যাত্রীদের বিশেষ প্রয়োজনে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে মেঘনা ব্যাংক সম্প্রতি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে হুইলচেয়ার সেবা চালু করেছে।

মেঘনা ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ছাদেকুর রহমান, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব)-এর মো. সুবক্তগীনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হুইলচেয়ারগুলো হস্তান্তর করেন।

এই উদ্যোগের ফলে স্টেশনে আগত প্রবীণ, অসুস্থ, গর্ভবতী নারী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রীদের চলাচল ও ভ্রমণ আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিভাগীয় রেলওয়ে ব্যবস্থাপক এ .বি .এম কামরুজ্জামান এবং মেঘনা ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

